Terör çimentosuna baskın

Türkiye’nin operasyon planı yaptığı Münbiç’e ilginç bir sevkiyat son anda engellendi.

Terör örgütü PKK, Münbiç kırsalında kazdığı kilometrelerce tünele ek olarak şehir merkezini de köstebek yuvasına çevirdi. Örgüt El Reşid, Allolar, Hazevne, Tebbe, Kerame, Tarık Hacı Abidin başta olmak üzere tüm mahallelerde yeraltı tünelleri kazıyor. Cerablus Meclis Üyesi İsam Cuma, şubat ayı ortalarında başlayan şehir içi tünel faaliyetinin 24 saat aralıksız devam ettiğini belirtti. Tünellerin özellikle Türkmen bölgelerinde yoğunlaştığını, bağlantı noktaları için hastane ve okul bahçeleri gibi hassas alanların seçildiğini ifade eden Cuma, PKK’lıların Münbiç’te büyük çaplı şehir savaşına hazırlandığını söyledi.

DİNAMİTLERLE TÜNELLERİ PATLATACAKLARDI

PKK terör örgütü, Afrin batısında Kalat el-Saman’dan başlayarak Cebel Burseya’ya uzanan hat boyunca 2015-2018 döneminde yüzlerce tünel kazmıştı. DEAŞ’ın 2016 yılında teslim ettiği Münbiç’te 3 yıldır işgal unsuru olarak varlığını sürdüren PKK, şehrin batı ve kuzey aksında yer alan Gandura-Sacir bölgelerinde de çok sayıda tünel inşa etti. Yeni Şafak’a bilgi veren İsam Cuma, PKK tünellerinde zorla çalıştırılan sivillerin herhangi bir şekilde itiraz etmeleri durumunda ‘DEAŞ mensubu’ yaftasıyla cezalandırıldığı ve örgütün sözde asayiş birimi tarafından hapsedildiği bilgisini verdi. Cerablus Yerel Meclis Üyesi İsam Cuma, kazılan tünellerden ötürü Münbiç şehir merkezinde yüzlerce evin yıkılma tehlikesi altında bulunduğunu ve PKK’nın şehri terk etmesi durumunda, kazdığı tünelleri dinamitlerle patlatarak büyük bir felakete sebebiyet vermeyi planladığını anlattı.

ÇİMENTO HATTINA BASKIN

Fırat Kalkanı bölgesinde çok sayıda TIR, Münbiç’e çimento taşıdıkları şüphesiyle arandı.

Mehmetçik ve ÖSO birliklerinin teyakkuz durumunda beklediği Münbiç’te kazılan tünellere gönderildiği öğrenilen 8 bin ton çimentoya Cerablus’ta el konuldu. Münbiç kökenli bir isim tarafından Şanlıurfa Çimento Fabrikası’ndan alınan 250 TIR çimento, Türkiye’ye geri getirildi. Alınan bilgiye göre, kaçak sevkiyat Münbiç ve Şanlıurfa’da ikamet eden iki kardeş tarafından organize edildi. Sevkiyat için Şanlıurfa’da paravan bir şirket kuran Münbiçli kardeşler, çimentolar Fırat Kalkanı bölgesine gönderiliyormuş gibi belge hazırladı. Cerablus’taki bir depoya götürülen malzeme, buradan kaçak yollarla Münbiç’e götürülmek üzereyken yakalandı. Malzemeyi Cerablus’a taşıyan TIR şoförlerinden H.T., Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada çimentoların depoya teslimi öncesi yapılan baskınla tüm TIR’lara el konulduğunu ve 7 günlük bekleyişin ardından götürdükleri yükle birlikte yeniden Türkiye’ye gönderildiklerini belirtti. Beyannamelerin yasal düzenlendiğini ve Cerablus kırsalındaki depoya kadar hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını kaydeden H.T., “Çimentoların aslında Münbiç’e gönderilmek üzere sevk edildiğini operasyonla birlikte öğrendik” diye konuştu. Çimento sevkiyatıyla ilgili şirket ve organizasyonu yapan şahıslarla ilgili adli işlemler sürüyor.

Yeni Şafak