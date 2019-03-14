14 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:47Güneş 07:12Öğle 13:19İkindi 16:37Akşam 19:15Yatsı 20:35
    • 10°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 102.197 0.47
  • Altın: 228,963 -0.29
  • Dolar: 5,4704 0.23
  • Euro: 6,1839 0.32

"Türkiye'nin en büyüğünü kuruyoruz!"

»
"Türkiye'nin en büyüğünü kuruyoruz!"
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'Arnavutköy'e Türkiye'nin en büyük film platosunu kuruyoruz. Dünyanın dört bir yanında seyredilen Türk dizileri Arnavutköy'de çekilecek.' dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy Belediyesi'nce yapılan Arnavutköy Şehir  Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan  Yıldırım, millet kütüphanesi ve kıraathanenin hayırlı olmasını diledi.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde gelecek 5 yıl şehirleri, köyleri,  mahalleleri yönetecek kadroların seçileceğini belirten Yıldırım, ''Arnavutköy çok  şanslı, geleceği parlak bir ilçemiz. Arnavutköy çok hızlı gelişiyor. İstanbul'un  iki tane büyük projesi Arnavutköy'de bulunuyor. Birisi dünyanın en büyük  havalimanı İstanbul Havalimanı, ikincisi Kanal İstanbul. Yani dünya İstanbul'la  birlikte Arnavutköy'ü de tanıyacak, öğrenecek bu projeler sayesinde.'' diye  konuştu.

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın "bayrak" demek olduğunu dile getirerek,  şöyle devam etti:

''Bu bayrağın altında herkese yer var. Hangi etnik gruptan olursak  olalım, bu bayrağın gölgesi hepimize yeter. Bu bayrak için 15 Temmuz'da alçaklara  meydanlara inerek derslerini vermedik mi? Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhudur.  Cumhur İttifakı 'bayrak, toprak, devlet, millet' demektir. Milletin birliği,  kardeşliği, beraberliği için daha çok çalışacağız, daha çok hizmetler yapacağız,  herkesi kucaklayacağız. Ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil  kucaklayan bir anlayışla İstanbul'a çok güzel hizmetler yapacağız. Biz Cumhur  İttifakı olarak çıkıyoruz ama bütün İstanbulluların hizmetinde olacağız. Bütün  İstanbullulara hiçbir ayrım yapmadan hizmet yapacağız. Bugüne kadar Türkiye'nin  her köşesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ne yaptıysak  bundan sonra da bizi biz yapan İstanbul'a aynı hizmetleri yapacağız.''

"Avrupa Yakası'nın gıda üssü de Arnavutköy'de olacak"

Arnavutköy'ün bütün konularını bildiklerini söyleyen Yıldırım,  ''Arnavutköy'e metrolar gelecek. Metroyla havalimanına, Halkalı'ya, Gayrettepe'ye  gidilecek. Ayrıca Arnavutköy içinde de toplu taşıma geliştirilecek. Arnavutköy'e  Türkiye'nin en büyük film platosunu kuruyoruz. Dünyanın dört bir yanında  seyredilen Türk dizileri Arnavutköy'de çekilecek. Dört bin gencimize orada iş, aş  imkanı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca buraya bir gıda üssünü de kuracağız.  Avrupa Yakası'nın gıda üssü de Arnavutköy'de olacak. Karaburun Sahili'ni yeni  baştan düzenleyeceğiz. Orayı pırıl pırıl hizmetinize açacağız. Buradan Marmara'ya  uzanan 2 tane yeşil vadi koridorla Arnavutköy'ü, yeşili maviyle buluşturacağız.  İnsanlar gelişen, büyüyen güzelleşen Arnavutköy'ü görmek için gelecekler. Her şey  çok daha güzel olacak. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim  olsun. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozalım. Hep beraber 31 Mart'ta plan  kuranların planlarını başlarına yıkalım.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Arnavutköy Şehir Kütüphanesi  ve Millet Kıraathanesi'nin açılışı yapıldı.

Yıldırım, yeni açılan kütüphane ve millet kıraathanesini gezerek  öğrencilerle sohbet etti.

Binali Yıldırım ayrıca AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığını ziyaret  etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteoroloji o bölgede oturanları uyardı!Meteoroloji o bölgede oturanları uyardı!Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlük olarak yayımladığı hava durumu bilgilerine göre 14 Mart Perşembe günü yurt genelinde bulutlu ve yağmurlu bir hava hakim olacak.
"Türkiye'nin en büyüğünü kuruyoruz!""Türkiye'nin en büyüğünü kuruyoruz!"AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'Arnavutköy'e Türkiye'nin en büyük film platosunu kuruyoruz. Dünyanın dört bir yanında seyredilen Türk dizileri Arnavutköy'de çekilecek.' dedi.
Ankara'da yük treni raydan çıktı!Ankara'da yük treni raydan çıktı!Ankara Sincan'da yakıt taşıyan trenin iki vagonu raydan çıktı. İlk belirlemelere göre, kazada ölen ya da yaralanan yok.
Terör çimentosuna baskınTerör çimentosuna baskınTürkiye’nin operasyon planı yaptığı Münbiç’e ilginç bir sevkiyat son anda engellendi.
CHP'li Özel AK Parti adayını tehdit ettiCHP'li Özel AK Parti adayını tehdit ettiCHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Barış Saylak’a terbiye sınırlarını zorlayan hakaret ve tacizlerde bulundu.
Trump'a büyük darbe: Savaştan çekil!Trump'a büyük darbe: Savaştan çekil!ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısı, Senatoda kabul edildi.
  • Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması14 Mart 2019 Perşembe 07:40
  • Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Onunla aynı masaya oturmam!14 Mart 2019 Perşembe 06:37
  • Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Türkiye raporuna onay!13 Mart 2019 Çarşamba 17:34
  • Selçuk: Daha etkili okullar inşa etmeye çalışıyoruz13 Mart 2019 Çarşamba 15:24
  • Ülkücülerden Mehmet Özhaseki’ye destek13 Mart 2019 Çarşamba 15:22
  • Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert cevap13 Mart 2019 Çarşamba 14:44
  • Türkiye'den yeni 'Boeing' hamlesi!13 Mart 2019 Çarşamba 14:42
  • Türkiye'den peş peşe sert tepki13 Mart 2019 Çarşamba 13:46
  • İstiklal Marşı’nın üzerine söz yok13 Mart 2019 Çarşamba 11:57
  • Çanakkale'de art arda iki deprem!13 Mart 2019 Çarşamba 11:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri