14 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:47Güneş 07:12Öğle 13:19İkindi 16:37Akşam 19:15Yatsı 20:35
    • 10°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 102.197 0.47
  • Altın: 228,963 -0.29
  • Dolar: 5,4704 0.23
  • Euro: 6,1839 0.32

"Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz"

»
"Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz"
Galatasaray eski başkanı ve divan kurulu üyesi Duygun Yarsuvat, üyelerden Metin Sinan Aslan, Nazımcan Angın ve Ali Fatinoğlu'nun disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine tepki gösterdi.

Son dönemde tüzüğe aykırı kararlar alındığını belirten Yarsuvat, "114 senelik bir çınar, bu çınarın köklerine baltalar vurmaya çalışıyorlar, buna mani olmamız lazım. En son duyduğum olay beni şaşırttı, ne yapacağımı bilemedim. Demokrasi kılıcı gibi ilelebet, bir disiplin suçu insanın başında duramaz. Genel kurul, divan kurulu başkanına bir vekalet vermiştir. Şimdi kalkıyorsunuz, 'bana hakaret etti' diyorsunuz ve bir kişiyi disiplin kuruluna yolluyorsunuz. Kim akıl verdi bilemiyorum ama lütfen başkan bu kişilerden akıl almayın. Size yanlış akıl veriyorlar. Daha önce bize 'köfte' gibi yanlış bir beyanatta da bulunmuştunuz, sanırım bu kişilerden sürekli yanlış tavsiyeler alıyorsunuz" dedi.

Kurulda kürsüye gelerek söz alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Duygun Yarsuvat'a cevap olarak, "Divan Kurulu'nda kimseye köfte demedim. Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz. Ben kendime köfte derim, sizlere demem." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
"Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz""Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz"Galatasaray eski başkanı ve divan kurulu üyesi Duygun Yarsuvat, üyelerden Metin Sinan Aslan, Nazımcan Angın ve Ali Fatinoğlu'nun disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine tepki gösterdi.
F.Bahçe'ye kötü haber! Sivasspor maçında yokF.Bahçe'ye kötü haber! Sivasspor maçında yokFenerbahçe'de sakatlığı devam eden Nabil Dirar'ın Sivasspor karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öğrenildi.
Süper Lig kulüplerinin borçlarını açıkladıSüper Lig kulüplerinin borçlarını açıkladıGalatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Süper Lig'deki 18 kulübün toplam borcu yaklaşık 15 milyar lira. Toplam geliri bunun 4'te 1'i. Bu kar, bu güneşe dayanmaz, erir" dedi.
Zajc ve Skubic'e milli davetZajc ve Skubic'e milli davetSlovenya'nın EURO 2020 Elemeleri'nde İsrail ve Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Fenerbahçe'den Miha Zajc ile Atiker Konyaspor'dan Nejc Skubic de çağrıldı.
Yanal iddiali! 'Karşımızda kimse duramaz'Yanal iddiali! 'Karşımızda kimse duramaz'Fenerbahçe'de göreve geldiği günden beri oyuncularından aynı şeyi isteyen Ersun Yanal, "Ancak birlik olursak bu süreci atlatabiliriz. Futbol tek kişilik bir oyun değil. Takım olursak karşımızda kimse duramaz" dedi.
Tolgay'dan özeleştiri! 'Şu bir gerçek ki...'Tolgay'dan özeleştiri! 'Şu bir gerçek ki...'Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi nedeniyle çok konuşulan ancak Başakşehir maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takımın durumuyla ilgili konuştu ve özeleştiri yaptı.
  • F.Bahçe'de kaleci kararı! Volkan'ın yerine...12 Mart 2019 Salı 12:15
  • Yeni TFF Başkanını açıkladı!12 Mart 2019 Salı 07:03
  • Cimbom çok farklı!12 Mart 2019 Salı 07:01
  • Milli güreşçilerden Sırbistan'da 18 madalya11 Mart 2019 Pazartesi 11:07
  • Turnuvanın şampiyonu, Benardete oldu11 Mart 2019 Pazartesi 11:05
  • Beşiktaş son nefeste!10 Mart 2019 Pazar 23:41
  • Yanal'ın sabrı taşıyor!10 Mart 2019 Pazar 09:49
  • Fener de durduramadı!10 Mart 2019 Pazar 09:45
  • F.Bahçe, Danimarkalı yıldızın menajerini çağırdı!09 Mart 2019 Cumartesi 12:33
  • Ali Koç duyurmuştu! Resmen başlıyor!09 Mart 2019 Cumartesi 11:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri