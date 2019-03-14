14 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
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Meteoroloji o bölgede oturanları uyardı!

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Meteoroloji o bölgede oturanları uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlük olarak yayımladığı hava durumu bilgilerine göre 14 Mart Perşembe günü yurt genelinde bulutlu ve yağmurlu bir hava hakim olacak.
Meteoroloji o bölgede oturanları uyardı! Meteoroloji o bölgede oturanları uyardı! Meteoroloji o bölgede oturanları uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak'ın doğusu ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
 
UYARILAR
 
KAR ERİMELERİ VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI : Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esecek rüzgar nedeniyle Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
 
EGE
 
Parçalı ve az, zamanla çok bulutlu; gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
 
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
 
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MANİSA °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde hafif olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
BURDUR °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı
 
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin gece saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
 
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
 
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
 
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Karabük ile gece saatlerinde hafif olmak üzere Sinop dışında bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
 
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
 
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Bayburt çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ÇORUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
 
KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
 
MUŞ °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
 
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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