Trump açıkladı: Acelemiz yok! Olmazsa yapmayız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir ticaret anlaşmasını tamamlama konusunda aceleleri olmadığını, anlaşmanın Pekin'i fikri mülkiyet hakkı gibi alanlarda yapacağı yapısal reformları da içermesini istediklerini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İşlerin oldukça iyi gittiğini düşünüyorum. Acelem yok. Doğru bir anlaşma olmasını istiyorum. Bu nedenle acele etmiyorum. Bizim için iyi bir anlaşma olmalı, eğer olmaz ise bu anlaşmayı yapmayız" diye konuştu.

Trump ayrıca meselenin anlaşmanın Çin Devlet Başkanı Xi ile bir zirvede veya zirveden önce yapılması olmadığını, tercihinin anlaşmanın detaylarını Xi ile birlikte sonuçlandırmak olduğunu vurguladı.