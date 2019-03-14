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Çin dolar varlıklarını azaltıp altın rezervlerini artırıyor

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Çin dolar varlıklarını azaltıp altın rezervlerini artırıyor
Çin’in küresel ekonomide görülen risklerden kaçınmak için, dolar cinsinden varlıklarını azaltarak altın varlıklarını artırmaya başladı ve Şubat ayında 179 milyon dolar değerinde altın satın aldı.
Çin dolar varlıklarını azaltıp altın rezervlerini artırıyor Çin dolar varlıklarını azaltıp altın rezervlerini artırıyor Çin dolar varlıklarını azaltıp altın rezervlerini artırıyor

Çin Devlet Döviz Yönetimi’nden yapılan açıklamaya göre Çin Merkez Bankası, 179 milyon dolar değerinde altın almasıyla, Ocak ayı sonunda 79 milyar 319 milyon dolar olan Çin'in resmi rezerv altın varlıkları, Şubat ayının sonunda 79 milyar 498 milyon dolara ulaşmış oldu.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, küresel talep 2018'de yıllık yüzde 4.0 artışla 4 bin 345.1 tona ulaştı. 2018 yılında, dünya merkez bankalarının resmi rezervlerine yıllık bazda yüzde 74 artışla 651.5 ton altın daha eklendi.

Uzmanlar, Çin ile ABD arasındaki ikili ilişkideki belirsizliklerin, özellikle de devam eden ticaret anlaşmazlığının, Çin'i ABD doları cinsinden rezervlerini düşürmeye ve altın gibi diğer finansal varlıklar cinsinden rezervlerini arttırmaya zorladığını vurguluyorlar.

ABD Hazinesi tarafından açıklanan rakamlara göre, Çin 2018 sonu itibarıyla 1 katrilyon 1 trilyon 235 milyon dolar tutarında hazine bonosuna sahip, bu rakam 2017 yılı sonunda 1 katrilyon 1 trilyon 849 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

Wuhan Üniversitesi Finans ve Menkul Kıymetler Enstitüsü Müdürü Dong Dengxin, küresel sistemde hegemonya kurmaya yönelik davranışları nedeniyle ABD'nin kredibilitesinin düştüğünü bunun sonucu olarak da birçok ülkenin ABD doları cinsinden varlıklara olan güveninin azaldığını belirtti.ABD Hazinesi’nin verileri, Japonya, Hindistan ve Almanya gibi ülkelerin de 2018’de ellerinde tutukları ABD devlet tahvillerini azalttıklarını gösteriyor.

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