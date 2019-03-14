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Washington’dan YPG için 2020 bütçesi

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ABD Savunma Bakanlığı’nın 2020 bütçesinde YPG bölgelerinin korunması için 550 milyon dolar ayrıldı.
Washington’dan YPG için 2020 bütçesi
Washington’dan YPG için 2020 bütçesi Washington’dan YPG için 2020 bütçesi Washington’dan YPG için 2020 bütçesi

ABD Başkanı Trump, 14 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’den tamamen çekileceğini açıkladı ancak bu açıklamanın üzerinden 3 ay bile geçmeden Washington’un ‘çekilme’ hamlesinin yakın bir gelecekte gerçekleşmeyeceğini ortaya çıktı. Önce 400 askeri bir süre için bırakacağını açıklayan ABD yönetimi dün de 2020 yılına kadar Savunma Bakanlığı bütçesinde ana gövdesini YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne 550 milyon dolar bütçe ayırdı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2020 mali yılı için Kongre’den talep edilen bütçesinin detaylarını açıkladı.      

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kongre’den Pentagon için 718,3 milyar dolar bütçe talebinde bulunduğu kaydedildi. Bütçe belgelerinde, Pentagon için talep edilen 718,3 milyar doların 544,5 milyar doları taban bütçe, 173,8 milyar doları ise savaş fonu olarak bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar için ayrıldığı belirtildi. Savaş fonunda, Trump’ın Meksika sınırına örülmesini planladığı duvarın da dahil olduğu acil durumlar için ise 9,2 milyar dolar ayrıldı. IŞİD ile mücadele kapsamında Irak ve Suriye’deki eğit-donat programı için geçen yıl 1 milyar 400 milyon dolar ayıran ABD yönetimi, bu yıl bu miktarı 1 milyar 45 milyon dolara düşürdü. Söz konusu fonun 745 milyon doları Irak ordusu için, 300 milyon doları ise Suriye’de eğit-donat programı için ayrıldı. Bütçede, Suriye’ye sınır ülkelerin sınır güvenliğine destek için ise 250 milyon dolar aktarılacak. Böylece Pentagon, Suriye’de IŞİD karşıtı mücadele kapsamında ağırlıklı olarak YPG’nin kontrolündeki bölgelerin korunması için 550 milyon dolar ayırmış oldu. Pentagon, geçen yıl da Suriye’de eğit donat ve sınır güvenliği için 550 milyon dolar ayırmıştı. IŞİD ile mücadelenin bittiğini ve Suriye’den çekilmeyi gündeme getiren ABD yönetiminin, Suriye’ye ayırdığı fonda kesintiye gitmemesi dikkati çekti. Bütçe belgelerinde, bu fonla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Talep edilen 1 milyar 45 milyon dolara Irak Güvenlik Güçlerine destek için 745 milyon dolar ve taramadan geçirilmiş Suriye muhalefeti için 300 milyon dolar dahildir. 2020 mali yılı bütçesinin IŞİD ile mücadelede eğit-donat fonundan 250 milyon dolar ise Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı operasyon, bakım ve IŞİD ile mücadele eden ortak ülkelerin sınır güvenliğine destek vermek üzere kullanılmak üzere ayrılmıştır.”

Söz konusu fonun alt kalemlerine ilişkin detaylı rapor henüz basınla paylaşılmadı.      

Bütçe belgelerinde dikkati çeken bir diğer detay ise savaş fonu kapsamında “koalisyon kuvvetlerine destek” fonu oldu. 600 milyon dolar ayrılan bu fona ilişkin bütçede, “ABD operasyonlarına katılmak isteyen ancak finansal araçlardan yoksun koalisyon kuvvetleri, dost kuvvetler ve kilit dış ortaklar için ayrılan destek miktarlarını içeriyor” ifadesine yer verildi. Bu miktarın 450 milyon doları koalisyon operasyonlarına destek, 150 milyon doları ise lojistik ve ikmal desteği olduğu belirtildi. ABD’nin Suriye’de uluslararası bir koalisyon arayışında olduğu bir dönemde ülke veya bölge belirtmeden Pentagon bütçesinde 600 milyon doların ABD operasyonlarına destek verecek ülkeler için ayrılması dikkati çekti.      

Pentagon bütçesinin detaylarının açıklanmasından sonra Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elaine McCusker ile ABD Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Yapısı, Kaynaklar ve Değerlendirme Direktörü Korgeneral Anthony R. Ierardi, ortak basın toplantısı düzenledi. Fonda 2020’ye kadar SDG’ye ayrılan 550 milyon dolar bütçenin sorulması üzerine McCusker, şu yanıtı verdi: “Bütçede gördüğünüz şey stratejinin güncellenmiş parçasının bir yansımasıdır. Yani IŞİD’ın yenilmesinde nerede olduğumuzu ve çabalarımızın ikinci aşaması olan ortaklıklara ve müttefiklere vurgu yapmaya devam edeceğimizi ve onların, o bölgede elde ettiğimiz kazanımlar açısından kritik rollerini yansıtıyor.”

Kaynak:Karar

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