Suudi Arabistan'dan skandal açıklama!

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak niteledikleri Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söyledi.

Suudi Arabistan'dan İstanbul'daki Başkonsoloslukta öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında skandal bir açıklama geldi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak niteledikleri Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söyledi. Komisyon Başkanı ayrıca, Kaşıkçı cinayetini uluslararası boyuta taşıma çağrılarını reddettiklerini belirterek, cinayetin Suudi Arabistan'ın iç işleri meselesi olduğunu, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişilerin adalete teslim edildiğini ve bu kişilerin işkenceye maruz kalmadığını belirtti.

KAYNAK: SPUTNİK