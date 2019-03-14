Merakla bekleniyordu! Rusya'dan Boeing kararı

Rusya, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından Boeing 737 Max tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

Etiyopya’da 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Endonezya’da, Pazar günü ise Etiyopya’da Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından ABD dahil birçok ülke hava sahasını bu model uçaklara kapattığını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Etiyopya Havayolları'na ait uçağın 2 kara kutusunun uzmanlar tarafından Fransa’da inceleneceği duyuruldu. Dünyanın dört bir yanındaki havayolu şirketleri, Boeing 737 MAX 8 model yolcu uçaklarının güvenli olup olmadığını öğrenmek için inceleme sonuçlarını bekliyor.

Fransa'nın Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresi'ndan (BEA) yapılan açıklamada, uçağın kokpit kayıtlarının ve uçuş verilerinin gün içinde ajansa teslim edileceği belirtildi.

Etiyopya Havayolları, Etiyopya'nın kara kutuyu analiz etme imkanlarının kısıtlı olduğunu açıklamıştı.

RUSYA'DAN DA BOEING'E YASAK GELDİ

Rusya, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından Boeing 737 Max tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapattığını ifade eden Neradko, "Rusya hava sahasında B737 Max 8 ve B737 Max 9 tipi uçakların uçuşları geçici olarak durdurulmuştur" dedi.