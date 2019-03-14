14 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
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Soylu şoke eden gerçeği açıkladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin favori olduğu belediyede terörle bağlantılı kişilerin parti listelerine sokulduğunu açıkladı.
Soylu şoke eden gerçeği açıkladı
Soylu şoke eden gerçeği açıkladı Soylu şoke eden gerçeği açıkladı Soylu şoke eden gerçeği açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk'te Veyis Ateş'in programına konuk oldu. Programda gündeme dair  soruları cevaplayan Soylu, CHP ile HDP arasında yapılan ittifak sonucu, PKK'nın belediyecileğe sızdığını belirtti.

"CHP'NİN FAVORİ BELEDİYESİNDE TERÖRLE İLTİSAKLI MECLİS ÜYESİ"

Soylu, CHP'nin aday gösterdiği meclis üyesinin PKK ile bağlantısı olduğuna değinerek şu açıklamaları yaptı.

 

"Adı C.Y, PKK'yla iltisaklı olduğu için gözaltına alındı. Bu adam şu kişi belediye meclis üyesi adayı. Aynı belediye, CHP'nin favori olduğu bir yer. Para toplayarak kırsala aktardığı, KCK yapılanmasından gözaltına alındığı. H.Ş. Ankara'da bir kuyumcu dükkanı soygununda yakalandığı. İstanbul'da 2006 yılında PKK/KCK faaliyetlerinde yer aldığı ve adam topladığı. İzmir'de araç yakma olaylarına yardım ve yataklık yaptığı, 2002'de örgüte finansal destek sağlamak amacıyla Avrupa'da para topladığı." 

"TERÖRE YALTAKLIK YAPAN ADAMLAR ŞU ANDA PARTİ MECLİSİNDE"

"Çok net bir şey var. Bir G gününde  düğmeye basacaklar. Belediye meclis üyeliği yapanlar iyi bilirler, tecrübelerini aktarsınlar. Bir şehit cenazesi geldi. Belediye meclisi karar aldı, şu sokağın ismini değiştiriyorum. Diyecek ki, biz de şu sokağa şunun ismini verilmesini istiyoruz. Yani terör örgütüne ait bir insanın. Ne olur o belediye meclisinde. Terör örgütüne yardım yataklık yapan, para toplayan, patlayıcı taşıyan bütün kişileri tamamını almışsınız. Adamlar kadrolu şu anda. PKK'nın kendi adına iradesi sözkonusu değil, irade Kandil'dedir."

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