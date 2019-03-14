Seçimlerde Trump'a dişli rakip

Amerikan haber kanalı CNN International'in son dakika haberine göre, ABD'de eski Temsilciler Meclisi Üyesi Beto O'Rourke, 2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Son seçimlerde Teksas'ta Senatörlük seçimlerinde Ted Cruz'a karşı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken O'Rourke, ABD siyasetinin "yükselen yıldızı" olarak görülüyor.

DAHA ÖNCE ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN İSİMLER

ABD'nin Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders, Meksika kökenli bir aileden gelen ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı olan Julian Castro, Irak Savaşı'na katılan eski bir asker olan Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, ABD'nin Kaliforniya eyaleti Senatörü Kamala Harris ve Demokratların Massachusetts Eyaleti Senatörü Elizabeth Warren, daha önce Trump'a rakip olduklarını açıklamışlardı.