14 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
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Kabul edildi: Ayasofya camiye dönüşemez

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Kabul edildi: Ayasofya camiye dönüşemez
AP, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. Raporda en dikkat çekici unsur ise "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmemesi" oldu.
Kabul edildi: Ayasofya camiye dönüşemez Kabul edildi: Ayasofya camiye dönüşemez Kabul edildi: Ayasofya camiye dönüşemez

AP, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti.  AP raporunda, Türkiye'ye verilen üyelik öncesi AB fonlarının da gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek bu fonların doğrudan Türkiye'deki sivil toplum için kullanılması ve Erasmus programındaki öğrenciler, akademi dünyası ve gazetecilerle ilgili programlara yatırılması savunuldu.Raporda ayrıca Ayasofya'nın camiye dönüştürülmemesi vurgusu yapıldı.

2005 yılında Bakanlar Kurulu'nun Ayasofya'nın müze yapılmasına dair kararının iptali için Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 10. Dairesi, derneğinin iptal talebini reddederek, dernek bu karara karşı karar düzeltme başvurusunda bulunmuştu. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da başvurunun reddine kararlaştırmıştı.

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