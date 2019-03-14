Erdoğan'dan Mansur Yavaş çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenimahalle belediye başkan adayı Veysel Tiryaki'nin de hazır bulunduğu mitingde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Yenimahalle'de düzenlenen mitingde millet ittifakı için dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğa"Biz başarıyı ödüllendirirken muhalefet ne yaptı? Tencere yuvarlandı kapağını buldu. Bay Kemal gitti kendisi gibi birini buldu. Seçimde iki kez yenilmiş bir şahsı, seçimden sonra CHP’nin kapısına uğramayıp, alengirli işlere bulaşan bu şahsı adayımız diye Ankaralıların karşısına çıkardılar. Bir bukalemun ittifakı oluşturdular. Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü her şekle giren bukalemun gibi bir ittifak oluşturdular. CHP'nin başındaki zat Ankara'da bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Yanındaki hanım da vatan millet edebiyatı yapıyor. Haydaa nereden çıktı bu!" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



31 Mart'ta Yenimahalle'nin hasretine artık bir son vermemiz lazım.Veysel Tiryaki kardeşimi tanımak için Altındağ yeter. 3 dönem kuralı sebebiyle dördüncü dönem orada aday yapmadık. Şimdi artık hizmetin ihtiyacı olduğu önemli ilçelerden biri olarak bir yer değişikliğine gitmemiz lazım. Onun için de en uygun yer Yenimahalle dedik.Mehmet Özhaseki, belediyecilikte sembol bir isimdir. 5 dönem yani 25 yıl Kayseri'de belediye başkanlığı yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Özellikle de o çukur, kanal açıldığı Güneydoğu var ya… Oraları elden geçirdi.AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak deneyimli isimlerle karşınıza çıktık, Ankara'ya tecrübe ve vizyon yakışır dedik.



HAYDAA NEREDEN ÇIKTI BU!

Biz başarıyı ödüllendirirken muhalefet ne yaptı? Tencere yuvarlandı kapağını buldu. Bay Kemal gitti kendisi gibi birini buldu. Sürekli kaybeden birini aday yaptı. Daha önce iki kez yenilmiş hatta geçmişte belediye başkanlığı yapmış bir yerde bile yüzde 10’u zor aşmış birini aday yaptı. Seçimden sonra CHP’nin kapısına uğramayıp, alengirli işlere bulaşan bu şahsı adayımız diye Ankaralıların karşısına çıkardılar. Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü her şekle giren bukalemun gibi bir ittifak oluşturdular. CHP'nin başındaki zat Ankara'da bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Yanındaki hanım da vatan millet edebiyatı yapıyor. Haydaa nereden çıktı bu!

HDP NEDEN ADAY ÇIKARMADI?

Neden HDP’nin Ankara’da aday çıkarmadığını millete izah etmiyorlar. Başka yerlerde adayı olan bu partinin Ankara’da aday göstermediğine açıklık getirmiyorlar? Bölücü örgütün uzantılarını CHP, sözde İYİ Parti listelerinden belediyelere sızdırmak için yaptıkları kirli pazarlıklardan söz etmiyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bir de utanmadan her gün bize saldırıyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bize kara çalıyorlar. Şahsıma ve milletimize hakaretler savuran sanatçı müsveddelerine sahip çıktığı kadar, bu millete sahip çıkmıyorlar.



BAK HELE SIRTINI NEREYE DAYAMIŞ

Biri de çıktı ne diyor? Kadın var ya ne diyor? “Biz sırtımızı PKK’ya YPG’ye PYD’ye dayamışız” Hale bak, sırtını nereye dayamış. Biz de sırtımızı milletimize ve Allahımıza dayadık. Ne diyor? Onlar diyor, 1 Temmuz’a kadar eğer terörle mücadele yasasını kaldırmazlarsa… Eee? Savaş kapıyı çalar. Ne oldu? Kaldırmadık, 1 Temmuz geçti. Ne oldu? Buyursunlar gelsinler, topu birden gelsin. Cudi’de bunların inlerine girdik mi? Gabar’da bunların inlerine girdik mi? Tendürek’te inlerine girdik mi? Kandil’de girdik mi?



MECBURUZ, İYİ ÇALIŞACAĞIZ



Cumhurbaşkanınız olarak bu kardeşiniz görevde. Bu ne demektir? Devletin bütün imkanlarıyla Ankara bizim başkentimiz, bir kenara koyamayız. Ve Ankara’da büyükşehir belediye başkanımız el ele vereceğiz mecburuz, iyi çalışacağız. Yeni Mahalle önemli bir ilçemiz burayla da dayanışma içinde olacağız. Dolayısıyla cumhurbaşkanı, öbür tarafta büyükşehir, öbür tarafta Yeni Mahalle el ele verip Ankara’yı ayağa kaldırmamız lazım. Yani bugüne kadar Ankara’yı biz yönettik. Diyoruz ki devam inşallah…



AĞIZLARINDAN TEK BİR LAF DUYDUNUZ MU?

Bugüne kadar Bay Kemal’in ağzından, bütün bu olan rezaletlere… Malum yapılar var ya, tek bir cümle işittiniz mi? Hanımefendinin bununla ilgili tek bir sözünü duydunuz mu? Saadet’in tek bir eleştirisine rastladınız mı? Ama her gün televizyondalar, her mitingde bize saldırıyorlar. En ufak meselelerde söyleyecek sözleri var, fakat Türkiye’nin bekasına dair bir cümleleri yok. Allah aşkına böyle bir muhalefet olur mu? Böyle bir muhalefetin Türkiye’ye hayrı olur mu? Ankara’ya bir katkısı olur mu? Ülkesini düşünmeyen, ilini ilçesini hiç düşünür mü? 31 Mart’ta bunlara bir destek vermek gerekmez mi? 31 Mart’ta bukalemun ittifakını sandığa gömmek gerekmez mi? 31 Mart’ta bunları siyasetten emekli etmek gerekmez mi?



CHP BECERİKSİZLİK DEMEKTİR

Türkiye daima iki zihniyetin, iki siyaset anlayışının mücadele anlayışı olarak geçmiştir. İlki, AK Parti’nin temsil ettiği eser yatırım siyasetidir. Diğeri ise CHP’nin temsil ettiği takoz siyasetidir. Hiçbir zaman hayırlı bir işte bunlar yoktur. Elbette istisnalar kaideyi bozmaz ama CHP’nin genel karakteri budur. Hep söylediğim gibi, CHP nedir? Çöp, çukur, çamur… Yeni Mahalle’de çöp var mı? Çukur var mı? Çamur var mı? Adeta yeni mahalle şehir olamadı yahu, hala köy köy… Öyle size dağıtılan gülücüklere aldanıyorsanız, kusura bakmayın gülücüklerle Yeni Mahalle’yi 10 yıl uyuttular. CHP; başarısızlık, beceriksizlik, iş bilmezlik demektir.

"TAKSİM'DEKİ YÜRÜYÜŞ İZİNSİZ"

Taksim’deki Kadınlar Günü yürüyüşünden görüntüleri izleten Erdoğan, “Siz bu ezan düşmanları ile berabersiniz. Meral Hanım siz ezan düşmanları ile berabersiniz. HDP’yi söylememe zaten gerek yok. Üzülerek söylüyorum ki saadet de onlarla beraber. Bayrağımızı yakanlar bunlar. Bu dörtlü çete bunlarla beraber mi? Ezanımıza tahammül edemeyenler bunlar. Utanmadan CHP’nin sözcüsü ‘Onlar düdükleri polise karşı öttürdüler’ diyor. Siz kimi aldatıyorsunuz? Bu milleti enayi mi zannediyorsunuz?” diye konuştu. Erdoğan, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili kanunu hatırlatarak 8 Mart günü İstanbul Valisi’ne izin alıp almadıklarını sorduğunu, gösterinin izinsiz düzenlediği yanıtı aldığını söyledi. Erdoğan, “Bir işgal hareketine girmek istediler” dedi.