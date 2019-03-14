14 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
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Ünlü isimden korkutan Türkiye uyarısı!

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Ünlü isimden korkutan Türkiye uyarısı!
Yaptığı tahminler ile ünlenen 'deprem kahini' Frank Hoogerbeets, Türkiye ile ilgili tahminde bulundu. 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets geçtiğimiz haftalarda 8 şiddetine yakın deprem olacağını açıklamıştı.
Ünlü isimden korkutan Türkiye uyarısı! Ünlü isimden korkutan Türkiye uyarısı! Ünlü isimden korkutan Türkiye uyarısı!

Kısa süre sonra Ekvador'da yaşanan 7,5 büyüklüğündeki deprem akıllara tekrar 'Deprem Kahini'nin açıklamalarını getirmişti. 

 

Ardından yine 7 şiddetinde güçlü bir Deprem beklediğini belirtmiş ve tahmini yine tutarak 1 Mart'ta Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem olmuştu. 

Son olarak da 7-9 Mart arasında 6-7 büyüklüğünde yıkıcı bir Deprem beklediğini duyurmuştu ve 10 Mart'ta Fiji'de 6.2'lik bir deprem meydana gelmişti. 

Hoogerbets kendi hesabından yeni tahminlerde bulundu.

Hoogerbets'e göre 13-17 Mart tarihleri arasında çeşitli gezegen dizilimleri nedeniyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden daha aktif olacak. 

 

'Deprem Kahini' Rusya'nın Kamçatka açıklarında ve Japonya'da yakın zamanda oldukça büyük depremin meydana gelebileceğini belirtti. 

Türkiye'de de özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı bölgede sismik hareketlerin daha aktif olacağı konusunda uyardı.

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