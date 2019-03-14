14 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
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Küfür eden Fırat Aydınus'un cezası açıklandı!

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Küfür eden Fırat Aydınus'un cezası açıklandı!
PFDK, yardımcısına küfrettiği belirtilen hakem Fırat Aydınus'a 30 gün, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'a 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Küfür eden Fırat Aydınus'un cezası açıklandı! Küfür eden Fırat Aydınus'un cezası açıklandı! Küfür eden Fırat Aydınus'un cezası açıklandı!

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:


Süper Lig Hakemi FIRAT AYDINUS'un, futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Süper Lig Yardımcı Hakemi YUSUF BOZDAĞAN'ın futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

 

NE OLMUŞTU?

Basında çıkan haberlere göre, maçtan sonra Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un, yardımcısına "O bayrağı g... s..." diye küfür ettiği belirtildi. Ses ve gürültü artınca maçın temsilcilerinden Cenk Altun'un durumu federasyona iletmişti. Aydınus'un da bu defa kendisini şikayet eden temsilci ile tartıştığı, Altun'un da bunun üzerine TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak olayı anlattığı bildirilmişti. Bu gelişmelerin üzerine iki isim de PFDK'ya sevk edilmişti.

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