15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Netanyahu'nun oğlundan Türk milletine ve Erdoğan'a alçak sözler!

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Türk milletini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal bir açıklama yaptı.
Netanyahu'nun oğlundan Türk milletine ve Erdoğan'a alçak sözler!
Netanyahu'nun oğlundan Türk milletine ve Erdoğan'a alçak sözler! Netanyahu'nun oğlundan Türk milletine ve Erdoğan'a alçak sözler! Netanyahu'nun oğlundan Türk milletine ve Erdoğan'a alçak sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail sadece Yahudilerin ulus devletidir" sözleri kriz çıkarmış, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Netanyahu'nun bu sözleri kınanmıştı. Netanyahu, bu kınamaya cevap olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan skandal ifadeler kullanmış ve "Erdoğan, on binlerce siyasi muhalifi cezaevine atan, Kürtlere soykırım uygulayan ve Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden bir diktatör ve bana, İsrail devletine, İsrail ordusuna demokrasi ve savaş etiği hakkında öğütler veriyor. Şaka gibi. O sadece bizden tüm dinlere ve insan haklarına saygıyı öğrenebilir" demişti.

 

Erdoğan ise bu sözlere, "Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız" diye karşılık vermişti.

 

OĞLUNDAN SKANDAL SÖZLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler etti.

Babasının attığı tweeti alıntılayarak, Türk milletini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yair Netanyahu şu ifadeleri kullandı: "Ona, İstanbul'un adının Konstantinopol olduğunu ve Türk işgalinden önceki bin yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun ve Ortodoksların başkenti olduğunu hatırlatırım. Türkler, Yunanlara, Süryanilere ve Ermenilere soykırım yaptı. Onlar etnik olarak bütün hristiyanları küçük Asya'dan (Anadolu) temizlediler."

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