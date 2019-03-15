AP'de rapor öncesi çirkin propaganda

Türkiye düşmanı Kati Piri, skandal raporun oylaması öncesinde Dilek Öcalan ve bir grup PKK yanlısı ile bir araya geldi.

Hazırladığı sözde raporla Türkiye karşıtlığını bir kez daha ortaya koyan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri, oylama öncesinde terör destekçisi HDP'nin Şanlıurfa eski milletvekili Dilek Öcalan ve bir grup terör örgütü PKK destekçisi ile bir araya geldi.

Parlamentoya gelen destekçilerden bazılarının PKK'nın terörist başı Abdullah Öcalan baskılı yelek giymesi de dikkatlerden kaçmadı.





109 OY VERİLDİ Kati Piri'nin, Türkiye hakkında hazırladığı AB müzakerelerinin askıya alınması önerisi, meclis üyelerine sunuldu; 370'e karşı 109 oyla durdurulmasına karar verildi.

Kati Piri yazdığı raporda, Türkiye'nin FETÖ operasyonları karşısında "üzüntü duyduğunu" belirterek, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği terör operasyonlarını da "endişe verici" olarak nitelendirdi.