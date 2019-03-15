Zeybekci'den alkol sorusuna cevap!

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekci, gazeteciler İsmail Saymaz, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın sorularını cevaplandırdı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, alkole ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle parti içinde eleştiri alıp almadığı sorusuna "Beni AK Parti'de eleştirebilecek bir kişi var" diyerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

Adaylık sürecinde alkole ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle parti içinde eleştiri alıp almadığı sorulduğunda ise, Zeybekci'nin cevabı, "Beni AK Parti'de eleştirebilecek bir kişi var. Kendisinin de tepkisi olmadı." dedi.