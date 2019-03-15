15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:45Güneş 07:10Öğle 13:18İkindi 16:37Akşam 19:17Yatsı 20:36
    • 12°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 102.432 0.23
  • Altın: 227,962 0.05
  • Dolar: 5,4681 -0.04
  • Euro: 6,1784 -0.09

Zeybekci'den alkol sorusuna cevap!

»
Zeybekci'den alkol sorusuna cevap!
Nihat Zeybekci, , alkole ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle parti içinde eleştiri alıp almadığı sorusuna cevap verdi.
Zeybekci'den alkol sorusuna cevap! Zeybekci'den alkol sorusuna cevap! Zeybekci'den alkol sorusuna cevap!

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekci, gazeteciler İsmail Saymaz, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın sorularını cevaplandırdı. 

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, alkole ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle parti içinde eleştiri alıp almadığı sorusuna "Beni AK Parti'de eleştirebilecek bir kişi var" diyerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

Adaylık sürecinde alkole ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle parti içinde eleştiri alıp almadığı sorulduğunda ise, Zeybekci'nin cevabı, "Beni AK Parti'de eleştirebilecek bir kişi var. Kendisinin de tepkisi olmadı." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Zeybekci'den alkol sorusuna cevap!Zeybekci'den alkol sorusuna cevap!Nihat Zeybekci, , alkole ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle parti içinde eleştiri alıp almadığı sorusuna cevap verdi.
AP'de rapor öncesi çirkin propagandaAP'de rapor öncesi çirkin propagandaTürkiye düşmanı Kati Piri, skandal raporun oylaması öncesinde Dilek Öcalan ve bir grup PKK yanlısı ile bir araya geldi.
INTERPOL, Türkiye'nin talebiyle kırmızı bülten çıkardıINTERPOL, Türkiye'nin talebiyle kırmızı bülten çıkardıSuudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Interpol Türkiye'nin talebiyle kırmızı bülten çıkardı. İnfaz timindeki 20 Suudi şüpheli tüm dünyada aranacak.
ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme!ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.
Türkiye'den Suudi Arabistan'a çağrı!Türkiye'den Suudi Arabistan'a çağrı!Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kaşıkçı cinayeti davasında Suudi Arabistan'dan yargıladığı isimleri açıklamasını istedi.
Erdoğan'dan Mansur Yavaş çıkışıErdoğan'dan Mansur Yavaş çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan Yenimahalle belediye başkan adayı Veysel Tiryaki'nin de hazır bulunduğu mitingde vatandaşlara seslendi.
  • Kabul edildi: Ayasofya camiye dönüşemez14 Mart 2019 Perşembe 16:13
  • Merkez Bankası dolar tahminini yükseltti!14 Mart 2019 Perşembe 15:37
  • Vatandaşa önemli uyarı! Bilgi vermeden zam yapamazlar14 Mart 2019 Perşembe 14:07
  • Soylu şoke eden gerçeği açıkladı14 Mart 2019 Perşembe 14:00
  • Habur Sınır Kapısı'na gelip teslim oldular14 Mart 2019 Perşembe 13:25
  • Avrupa'nın en büyüğü! Erdoğan açılışını yaptı14 Mart 2019 Perşembe 13:17
  • Hrant Dink davasında sürpriz gelişme!14 Mart 2019 Perşembe 12:13
  • İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı14 Mart 2019 Perşembe 09:59
  • Cumhurbaşkanlığı harekete geçti!14 Mart 2019 Perşembe 09:56
  • Meteoroloji o bölgede oturanları uyardı!14 Mart 2019 Perşembe 08:27
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri