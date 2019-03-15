15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Yeni Zelanda'da camiye saldırı: 49 ölü

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Yeni Zelanda'da camiye saldırı: 49 ölü
Mübarek Cuma günü İslam dünyası şok bir haberle sarsıldı. Yeni Zelanda'da 2 ayrı camiye saldırıda bulunuldu. Cuna namazı esnasında yaşanan saldırılarda ölü sayısının 50'ye yaklaştığı açıklandı.
Yeni Zelanda'da camiye saldırı: 49 ölü Yeni Zelanda'da camiye saldırı: 49 ölü Yeni Zelanda'da camiye saldırı: 49 ölü

Mübarek Cuma günü İslam dünyası şok bir haberle sarsıldı. Yeni Zelanda'da 2 ayrı camiye saldırıda bulunuldu. Cuna namazı esnasında yaşanan saldırılarda ölü sayısı saatler ilerledikçe artıyor. 40 olarak açıklanan sayı 49 olarak yenilendi.

Saldırganlara yönelik operasyonlar sürüyor. Saldırıya ilişkin üçü erkek biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırıların "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak, saldırılarda 40 kişinin katledildiğini duyurdu. Ardern, terör saldırılarından en az 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

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TÜRK YOK 

Yeni Zelanda'daki camilere yönelik saldırıda ölen ya da yaralananlar arasında Türk olmadığı ifade edildi. 

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Yeni Zelanda nerde?

Yeni Zelanda'nın resmi adı Yeni Zelanda Milletler Topluluğu. Ülke, Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesi. Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 1.500 km güney doğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük ve birçok küçük adadan oluşur. 

 

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