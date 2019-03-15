Mübarek Cuma günü İslam dünyacı şok bir haberle sarsıldı. Yeni Zelanda'da camiye saldırı yaşandı. Cuna namazı esnasında yaşanan saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Mübarek Cuma günü İslam dünyacı şok bir haberle sarsıldı. Yeni Zelanda 'da camiye saldırı yaşandı.

Cuna namazı esnasında yaşanan saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Saldırganlara yönelik operasyonlar sürüyor.

Saldırganların ellerindeki tüm şarjörleri namaz kılan cemaatin üzerine boşalttığı haberleri geliyor.

TÜRK YOK

Yeni Zelanda'daki camilere yönelik saldırıda ölen ya da yaralananlar arasında Türk olmadığı ifade edildi.

Yeni Zelanda nerde ?

Yeni Zelanda'nın resmi adı Yeni Zelanda Milletler Topluluğu. Ülke, Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesi. Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 1.500 km güney doğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük ve birçok küçük adadan oluşur.