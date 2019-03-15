15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Diyarbakır'da köpük tabak fabrikasında büyük yangın

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Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir köpük tabak fabrikasında yangın çıktı.
Diyarbakır'da köpük tabak fabrikasında büyük yangın
Diyarbakır'da köpük tabak fabrikasında büyük yangın Diyarbakır'da köpük tabak fabrikasında büyük yangın Diyarbakır'da köpük tabak fabrikasında büyük yangın

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir köpük tabak fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada bulunan gece vardiyasındaki 10 işçiden 2'si dumandan zehirlendi. Fabrika, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Olay, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köpük tabak imalatı yapan fabrika bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Gece vardiyasında bulunan 10 işçi can havliyle dışarıya kaçarken 2 işçi dumandan etkilenerek zehirlendi. Fabrikanın yandığını gören vatandaşlar ambulans, itfaiye ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri yanan fabrikaya müdahale etmek için çalışma başlattı.

Fabrikada bulunan 10 işçiden 2'si olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri ateş topuna dönen fabrikaya müdahale ediyor.

Fabrikada söndürme işlemleri devam ediyor.

 

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