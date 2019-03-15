Dolandırıcılardan şimdi de altında bakır tuzağı

Bahar aylarının gelmesiyle düğün ve merasim sezonu açılırken, altında şimdi de bakır tuzağı yapıldığı ortaya çıktı. Altın alacaklar aman dikkat. Altın diye bakır alabilirsiniz.

Bahar aylarının gelmesiyle düğün ve merasim sezonu açılırken, altında şimdi de bakır tuzağı yapıldığı ortaya çıktı. Altın alacaklar aman dikkat. Altın diye bakır alabilirsiniz. Dolandırıcılar altına bakır karıştırıp, gramajıyla oynayabiliyor.

Hürriyet'in haberine göre, sahte altın dolandırıcılarının yeni bir yöntemleri daha ortaya çıktı.

Altın bilezikler, küpeler, zincirler... Tamamı emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirildi. Yüzde 100 altın gibi görünüyor ama değiller. Yarı altın, yarı bakır...

CNN Türk'ten Sema Akbulut'un haberine göre, masada bulunan mücevherler Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 farklı ilde, 146 ayrı adreste ele geçirildi. 43 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilse de sergilenen mücevherler dikkat çekici. Bir kuyumcuda olsa milyarlarca lira değerinde. Maliyeti ise yarı yarıya. Çünkü tamamının gramajı ile oynanmış, içine bakır katılmış.

Bu durumda kuyumcuların altının değerini anlamak için kullandıkları mihenk taşı yöntemi bile işe yaramıyor. Nedeni alınan önlem. Bakır altının alt kısımlarına değil, orta kısımlara yerleştiriliyor. Üzerlerine de ünlü markaların mühürleri basılıyor.

Peki, bu altınları gerçeğinden ayırmak mümkün mü? Uzmanlar "Hayır" diyor. O ayrımı yapabilecek olanlar yalnızca kuyumcular. Kuyumcular ise "Bileziğin içindeki altın oranını anlamak ancak bilezik ya da yüzüğün kesilmesiyle mümkün" diyor. Kesildiğinde orta bölüme yerleştirilen bakır açığa çıkıyor. Diğer yöntem de altını eritmek. Eriyen altın ve bakır ayrışıyor. Böylelikle ikisinin de gramajını ölçmek mümkün olabiliyor.