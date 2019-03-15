Katliama Türkiye'den ilk tepki

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla ilgili Türkiye'den de ilk tepki geldi.

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla ilgili Türkiye'den de ilk tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir" dedi.

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir" dedi.