15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili mesaj paylaştı. Erdoğan, "Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."

 

 

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