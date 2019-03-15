Erdoğan cenaze töreninde dünyaya seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenin de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Yakınlarına, akademi dünyamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her ilim insanımızın bizim dünyamızda yeri doldurulamaz bir boşluk bırakıyor. Geçen yıllarda Halil İnalcık, Kemal Karpat gibi her biri kendi alanında gerçekten çok çok önemli isimleri ardı ardına darı bekaya uğurladık.

Bugün de Beril Dedeoğlu’nun vefatı vesilesiyle bir aradayız. Beril hocamız, bakan, rektör, YÖK üyesi, Cumhurbaşkanlığı kurul üyesi sıfatlarıyla uzun zamandır birlikte çalıştığım bir mesai arkadaşımdı. Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur.

Uluslararası ilişkiler arasında yerli ve milli bakış açısıyla yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu aydınlatmıştır.

Hocamızı genç denilebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halbuki bizim yapmayı planladığımız daha çok çalışmamız vardı. Türkiye, uluslararası ilişkilerle, güvenlik politikalarıyla ilgili hususlarda her türlü katkıya ihtiyacımız olan kritik bir dönemden geçiyor. Eminim kendisinin de zihninde planı hazır olan daha çok çalışması, projesi, eser taslağı bulunuyordu.

İnşallah onun bıraktığı yerden öğrencileri, mesai arkadaşları çalışmalarını devralacak ve nihayete erdireceklerdir. İlim dünyamızdan kayan bir yıldız olarak gördüğüm hocamıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine, akademi dünyasına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

YENİ ZELANDA SALDIRISI

Tabi bu vesileyle bugün uluslararası bir olay olması hasebiyle Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyada yükselişi seyredilen ve teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu ve dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir. Ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alan katilin anlayışının batı toplumunu da hızla ele geçirmeye çalıştığı açıktır.

Ülkemi dahi, Anadolu ve batı olarak ayırmak suretiyle kendine has değerlendirmeleri yapan ortada gerçekten bir terörist, katil var. Şayet derhal önlem alınmazsa, felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı, özellikle de batı ülkelerini bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya devat ediyoruz. Hayatlarını kaybeden masum kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Fatihamızı inşallah hocamızla birlikte yapacağız. Onun için hepinize saygılar sunuyorum.