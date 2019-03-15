15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Spor camiası ayağa kalktı! 'Şiddetle kınıyoruz'

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Spor camiası ayağa kalktı! 'Şiddetle kınıyoruz'
Türk kulüpleri, Yeni Zelanda’da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınadı.
Spor camiası ayağa kalktı! 'Şiddetle kınıyoruz' Spor camiası ayağa kalktı! 'Şiddetle kınıyoruz' Spor camiası ayağa kalktı! 'Şiddetle kınıyoruz'

Türk kulüpleri, Yeni Zelanda'daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı için kınama mesajı paylaştı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Şiddetin dünyamızda yeri yoktur ve nerede olursa olsun lanetlenmelidir.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

 

Yeni Zelanda’da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

 

Medipol Başakşehir Kulübü: '"Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

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