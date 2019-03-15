Yeni Zelanda'daki cami katliamına tepki yağıyor!

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı sonrası çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası ilk büyük tepkiyi Türkiye verirken, Müslüman ülkelerden sert açıklamalar geldi. Bir açıklamada NATO'dan geldi.



Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı sonrası çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası ilk büyük tepkiyi Türkiye verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katliama sert tepki gösterdi.

NATO'DAN AÇIKLADI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum" dedi.

PAKİSTAN'DAN TEPKİ

Pakistan Başbakanı İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Han, mesajında "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere düzenlenen terör saldırısını kınıyorum. Bu saldırı bizim her zaman söylemeye çalıştığımız 'Terörün dini yoktur' söylemimizin bir kanıtıdır. Dualarımız saldırının kurbanları ve yakınlarıyla. Ben bu saldırının sorumlusu olarak 11 Eylül sonrası ortaya çıkan İslamofobiyi suçlarken, bir Müslümanın yaptığı saldırının ardından 1,3 milyar Müslüman toplu bir şekilde suçlanıyor. Bu, Müslümanların siyasi mücadelelerini kötü göstermek için yapılan kasıtlı bir harekettir" değerlendirmesinde bulundu.

BAHREYN'DEN KINAMA

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda Yeni Zelanda ve halkıyla birlikte duruyoruz. Masum şehitleri huzur içinde yatsın" dedi.