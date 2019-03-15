15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Yeni Zelanda'daki cami katliamında akılalmaz Ayasofya detayı!

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Geçtiğimiz gün yayınlanan AB raporunda Ayasofya camiye dönüşemez denilirken, bugün Yeni Zelanda saldırganının, Türkiye ve Ayasofya'yı tehdit ettiği cümleler ortaya çıktı.
Yeni Zelanda'daki cami katliamında akılalmaz Ayasofya detayı!
Yeni Zelanda'daki cami katliamında akılalmaz Ayasofya detayı! Yeni Zelanda'daki cami katliamında akılalmaz Ayasofya detayı! Yeni Zelanda'daki cami katliamında akılalmaz Ayasofya detayı!

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye için yayınladığı AB üyelik raporunda, şu anda müze olarak kullanılan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmemesi konusunda ifadeler yer almıştı.

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ona, İstanbul'un adının Konstantinopol olduğunu ve Türk işgalinden önceki bin yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun ve Ortodoksların başkenti olduğunu hatırlatırım. Türkler, Yunanlara, Süryanilere ve Ermenilere soykırım yaptı. Onlar etnik olarak bütün hristiyanları küçük Asya'dan (Anadolu) temizlediler" demişti.

YENİ ZELANDA SALDIRGANININ ORTAK İFADELERİ

 

Yeni Zelanda'da cuma namazı saatinde, camilere saldırı düzenlendi. Saldırganlardan biri yayınladığı manifestoda, Türkler için tehdit cümleleri kullandı. O cümleler ise şunlar: "Boğaz'ın Doğu yakasında topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz. Orada size zarar gelmeyecek. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

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