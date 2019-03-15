15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Kılıçdaroğlu'dan Yeni Zelanda yorumu

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Kılıçdaroğlu'dan Yeni Zelanda yorumu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırı hakkında konuşurken "İslam dünyasından kaynaklanan terör" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'dan Yeni Zelanda yorumu Kılıçdaroğlu'dan Yeni Zelanda yorumu Kılıçdaroğlu'dan Yeni Zelanda yorumu

31 Mart seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova'daydı. Kılıçdaroğlu, partisinin Yalova adayı Vefa Salman'ın programına katıldı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

 

CHP Lideri Yeni Zelanda'da camilere yönelik yapılan saldırı hakkında da konuştu. Kılıçdaroğlu; "IŞİD, El-Kaide dediğimiz terör örgütleri kendi Müslümanlık anlayışlarını zorla dayatmaya çalışıyorlar. Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı." dedi.

Kemal Kılçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

 

DİNİ SİYASETE ALET ETMEMELİ

"Bugün, güne Yeni Zelanda’dan gelen acı haberle uyandık. Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi. Lanetliyoruz. Batılı dostlarımıza da sesleniyorum. İnanç üzerinden siyaset yapmanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını Yeni Zelanda’da bir kez daha gördük.

BATILI ÜLKELERİ ÖDEVLERİNİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Yüzyıl Savaşları var, inanç yüzünden yüz yıl insanlar birbirini öldürdü. Siyaset kurumu inanç dünyasına müdahale etmemeli. Dini siyasete alet etmemeli ve bunu yasalarla korumalı.

İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyor, Batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, çağırıyoruz.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun DAEŞ yerine IŞİD kısaltmasını kullanması da dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları sonrası sosyal medyadan bir çok vatandaş tepki mesajları paylaştı.

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