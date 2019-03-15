15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Şenol Güneş A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı!

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Şenol Güneş A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı!
A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçlar aday kadrosu açıklandı.
Şenol Güneş A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! Şenol Güneş A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! Şenol Güneş A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı!

A Milli Futbol Takımımızın EUR0 2020 ön elemeleri kapsamında Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı..

Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, uzun bir arada sonra ay-yıldızlı takıma çağrıldı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde;

Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat

Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir

Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yunus Mallı, Emre Kılınç, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun

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