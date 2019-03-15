Şenol Güneş A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı!

A Milli Futbol Takımımızın EUR0 2020 ön elemeleri kapsamında Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı..
Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, uzun bir arada sonra ay-yıldızlı takıma çağrıldı.
A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde;
Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat
Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir
Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yunus Mallı, Emre Kılınç, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun