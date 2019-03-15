Yeni Zelanda'daki cami saldırısına Türkiye ve dünyadan tepkiler

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. 49 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıya ise Türkiye'den ve dünyadan peş peşe açıklamalar ile tepki yağdı.

Yeni Zelanda'da Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 49 kişi yaşamını yitirdi ve 39 kişi de yaralandı. Christchurch hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda polisi, saldırıların ardından 3'ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını açıkladı. Ancak gözaltında olan kişilerin güvenlik-istihbaratın takip listesinde olmadığı belirtildi.

Türkiye ve dünya gündemine son dakika düşen katliamın ardından ise peş peşe açıklamalar geldi. İşte tepkiler...

'İSLAMOFOBİK FAŞİST TERÖRİZME DUR DEMELİ'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Yeni Zelanda Christchurch’te Nur Camisi'ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi" ifadelerini kullanan Kalın, saldırıyı şiddetle kınadı ve ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kalın, mesajında şunları vurguladı:

"Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."

'EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUM'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Christchurch'de yapılan terör saldırılarını mümkün olan en güçlü biçimde kınıyorum. Düşünce ve dualarımız kurbanlar ve onların sevdikleriyle birliktedir." ifadesini kullandı.

Birlikten kuvvet doğacağını vurgulayan Altun, "Terörizmin her türlüsüne karşı birleşme zamanı geldi." mesajını paylaştı.

'FAİLLERİ LANETLİYORUM'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."

PAKİSTAN'DAN ART ARDA KINAMA

Pakistan Başbakanı İmran Han, mesajında "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere düzenlenen terör saldırısını kınıyorum. Bu saldırı bizim her zaman söylemeye çalıştığımız 'Terörün dini yoktur' söylemimizin bir kanıtıdır. Dualarımız saldırının kurbanları ve yakınlarıyla." ifadesini kullandı.

Saldırının sorumlusu olarak İslamofobiyi işaret eden Han, "Ben bu saldırının sorumlusu olarak 11 Eylül sonrası ortaya çıkan İslamofobiyi suçlarken, bir Müslümanın yaptığı saldırının ardından 1,3 milyar Müslüman toplu bir şekilde suçlanıyor. Bu, Müslümanların siyasi mücadelelerini kötü göstermek için yapılan kasıtlı bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal da "Pakistan, Yeni Zelanda'da yaşanan trajik terör saldırısını kınıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin de saldırıyı kınadığını söyleyen Faysal, "Bakan Kureyşi de Christchurch'teki saldırıyı en sert şekilde kınadı ve bu hain saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi." ifadelerini kullandı.

Bakan Çaudri de yaptığı paylaşımda, "Christchurch'teki iki camiye düzenlenen saldırının şoku ve üzüntüsü içindeyim. Pakistan halkı Yeni Zelanda halkının yanındadır. Bangladeş Kriket Milli Takımı saldırı sırasında camideymiş. Aynı durum yıllar önce Pakistan'ın da başına geldi. Bu yüzden yaşanan acıyı çok iyi anlıyoruz ve hissediyoruz." ifadelerine yer verdi.

'SİYASİLER VE MEDYA SORUMLU'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Çavuşoğlu, "Bu hain saldırıda sadece faillerin değil Batı'da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır." değerlendirmesinde bulundu.

'DÜŞMANCA TUTUMLAR BİN İNSANLIK SUÇUDUR'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırılarını kınadığını bildirdi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İslam'a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur. Şiddetle kınıyorum."

'İSLAM DÜŞMANLIĞINI DÜNYANIN HER YERİNE YAYMA ÇABASI'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle lanetlediğini belirtti.

İngilizce ve Türkçe yaptığı açıklamasında Şentop, şunları kaydetti:

"Terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan Yeni Zelanda’daki Nur Camisi’ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyor, İslam alemine ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyorum."

YENİ ZELANDALI YILDIZ RAGBİ OYUNCUSUNDAN AÇIKLAMA

Yeni Zelandalı yıldız ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, ülkesinin Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına büyük tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından terör saldırına ilişkin video paylaşan Müslüman rugbici Williams, "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.

Terör saldırısının Yeni Zelanda'da gerçekleşmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Williams, "İnşallah, bugün camideki saldırıda hayatını kaybedenler, cennete intikal etmiştir." diye konuştu.

Yeni Zelanda Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki Sonny Bill Williams, kulüp kariyerinin ilk yıllarında Christchurch kenti takımı Crusaders'da da forma giymişti.

'İSLAM DÜŞMANLIĞI, İNSANLIK ADINA MAHKUM EDİLMELİ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da iki camideki katliama ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeni Zelanda'da Christchurch şehrinde camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişinin katledildiğini belirten Çelik, bu canice saldırıyı şiddetle kınadı ve ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

Çelik, bu saldırıların İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucu olduğunu ifade etti.

Canilerin yayınladığı bildirinin açıkça İslam düşmanlarının kullandığı tüm argümanları bir araya topladığına işaret eden Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığını yayanlar, bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Tüm insanlık, tüm dinler ve ülkeler için tehdit üretiyorlar. Camilere düşmanlık üretenler, kiliseleri ve havraları da tehdit ediyorlar. Nefret ideolojisi tüm insanlığı hedef alır. İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir.

Bu canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermeli ve karşı koymalıdır. İslam düşmanlığı, insanlık adına mahkum edilmelidir. İslam düşmanlığını açıkça mahkum etmek yerine, daha önce örneklerini gördüğümüz gibi olayı bireyselleştirmek yoluyla katliamları canilerin kişisel eylemi gibi sunmak ya da canilerin karakter özelliklerine indirgemek nefret ideolojisini beslemek olur."

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

"Bu hunhar saldırıları şiddetle lanetliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yeni Zelanda halkına taziye mesajı iletildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Zelanda hükümetinin, İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz. Bu bağlamda, Yeni ZelandaBaşbakanı Jacinda Ardern'in yapmış olduğu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz."

'HAKİKATEN DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİR SALDIRI'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısından duyduğu üzüntüyü ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Maalesef saldırgan, çocukların bilgisayar oyunu oynar gibi yaptığı saldırıyı kameraya alarak bütün dünya kamuoyuyla paylaştı. Camide bulunan Müslümanların tek tek her birisini makinalı tüfekle öldürerek, 40'a yakın Müslüman kardeşimizin şehit olmasına vesile oldu. Bu, bütün dünyanın işi gücü bırakıp üzerinde düşünmesi gereken son derece vahim bir hadisedir. Epeyce bir süredir özellikle Batı dünyasında, Amerika'da, Avrupa'da, birçok yerde İslam karşıtlığı, Müslüman düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, hatta bunun somuta indirgenmiş hali olarak Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı aldı başını gidiyor. Batı ülkelerinin birçoğunda aşırı sağcı örgütler, aşırı sağcı siyaset, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı, İslam düşmanı, Türkiye düşmanı siyaset tarzı prim yapıyor, siyasetçiler tarafından korunuyor, kollanıyor. Hatta öyle ki bazı ülkelerde endişemiz, bir müddet sonra demokrat, Avrupa'nın, Batı'nın değerlerine saygılı siyasetçilerin siyaset yapacak zemini bulamayacakları. Ne yazık ki bu endişelerimizi teyit eden çok vahim bir saldırıyla karşı karşıyayız. İnsanın kanını donduran bir saldırı, hem de dünyanın siyasi tartışmalardan çok uzak, sadece fiziki mekan olarak değil, siyasi tartışmalar bakımından en uzak bir köşesinde Yeni Zelanda'da bu olayın meydana gelmesi fevkalade düşündürücüdür, vahimdir. Sadece bir tek kişi olmadığı anlaşılıyor. Ayrıca bazı arabaların altında EYP'lerin bulunması, bunun planlı bir saldırı olduğunu ortaya koyuyor."

Kurtulmuş, saldırı kadar vahim olanın, teröristin geriye bıraktığı manifesto olduğunu belirterek, "Burada bizimle ilgili şeyler de söylüyor. Diyor ki; 'Türkler, boğazın doğu yakasında barış içerisinde yaşamaya devam edebilirler, ama boğazın batı yakasında yaşamak isterlerse bunun bedelini ödemeye hazır olmalılar.' 'Bir gün gelecek tarihi yarımadada yer alan Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi yıkacak, Ayasofya'nın minarelerini indirip Ayasofya'yı kilise haline geri döndüreceğiz.' diyor. 'Türkleri de Avrupa kıtasından söküp atacağız' diyor. Arkasında hangi hain odak varsa var, hepinize birden söylüyoruz: Biz bu topraklarda Müslümanlar olarak, Müslüman Türk milleti olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edeceğiz, boğazın batısında da doğusunda olacağız, Asya'da da Avrupa'da da olacağız." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, "Ne yazık ki İslamofobinin ve Türkiye düşmanlığının geldiği noktayı göstermesi bakımından bu manifesto bir utanç vesikasıdır. Bu vesikayı, İslam düşmanlığını destekleyenlerin yüzüne çarpıyoruz. Buradaki ifadelerin hepsini, sadece bu teröristin ya da arkasındaki birtakım çevrelerin değil, İslam düşmanlığını, yabancı karşıtlığını, Türk düşmanlığını körüklemeye çalışan bütün siyasi odakların yüzüne çarpıyoruz. Buna gücünüz yetmez, buradayız, dün buradaydık Allah'ın izniyle kıyamete kadar bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz. Bu toprakların bedelini ödedik, gerekirse hayatımızın sonuna kadar bu bedeli ödeyemeye hazırız. Bu saldırı sıradan bir saldırı değil, hakikaten düşündürücü bir saldırı. Herkesin üzerinde düşünmesi lazım. Dünyanın en uzak noktasında, en rahat, en barışçıl ülkelerinden birisi olduğu varsayılan bir ülkede böyle bir terör saldırısı oluyorsa, bunun arkasındaki İslam karşıtlığının, yabancı düşmanlığının köklerini iyi görmek ve bunları tedavi etmek, ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz." dedi.

TRABZONSPOR KULÜBÜNDEN BAŞSAĞLIĞI

Trabzonspor Kulübü, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bordo-mavili kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da katliama ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Saldırının kınandığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle." ifadeleri kullanıldı.

'İSLAM DÜNYASININ BAŞI SAĞ OLSUN'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'daki Nur Camii'nde ibadet ederken alçak bir terör saldırısına kurban giden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir insanlık suçu olan terörün, nerede, kimi vuracağını kimse bilemez. Bu saldırı, dünyada yükselmekte olan ırkçılığın, ayrımcılığın ve İslam düşmanlığının da yeni bir göstergesi olmuştur. Yeni Zelandahalkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun."

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASINI UMUYORUM'

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısı ile ilgili Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e başsağlığı mesajı gönderdi.

Putin, mesajında, “Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor. Bu suça karışan herkesin hak ettiği cezayı almasını umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Rusya adına ölenlerin yakınlarına ve akrabalarına başsağlığı dileyen Putin, yaralıların da bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunduğunu kaydetti.

'İSLAMOFOBYA'YA DÜNYA DUR DEMELİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeni Zelanda'da ibadet eden Müslümanlara yapılan terör saldırısınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Oktay, terörün her türlüsünü lanetlediğinin altını çizdi.

Oktay, "Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslamofobya'ya karşı dünya net bir şekilde artık 'dur' demeli, faşist söylemlerden vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

AVUSTRALYA İSLAM BİRLİĞİ FEDERASYONU'NDAN KINAMA

Avustralya’da yaklaşık 200 İslami kurumun çatı kuruluşu Avustralya İslam Birliği Federasyonu (AFIC), Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerinde 49 kişinin hayatını kaybettiği katliamı kınayan bir açıklama yayınladı.

AFIC Başkanı Rateb Jneid imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, "Dualarımızı ve düşüncelerimizi bu korkunç zaman zarfında mağdurlar ve hayatını kaybedenler, aileleri ve Yeni Zelanda halkına gönderiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu katliamın, gittikçe artan İslamofobinin bir ürünü olduğunu vurgulayan Jneid, “Masum cemaate yönelik bu terör eylemi bir vahşettir, mağdurların ve ailelerin yanındayız. Yeni Zelanda'daki vatandaşlarımıza ulaşacağız ve elimizden gelen her türlü desteği ve yardımı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AB'DEN DE KINAMA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır." ifadesini kullandı.

AB'nin Yeni Zelanda'yla tam dayanışma içinde olduğunu kaydeden Mogherini, bu zor dönemde terörle mücadele dahil her alanda iş birliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Mogherini, "Bu tür saldırılar tüm uluslararası toplumla birlikte küresel sorunlar olan terörizm, aşırıcılık ve nefretle mücadele kararlılığımızı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Christchurch'teki hain saldırı hiçbir zaman Yeni Zelanda'nın hoşgörülü ve ılımlı tutumuna zarar veremeyecektir." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarından gelen görüntüler karşısında insanın nutku tutuluyor. Irkçı nefret ve çılgınlık, camide ibadet eden masumları hedef aldı." açıklamasında bulundu.

'İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ'

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirdi.

ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının uluslararası alanda kınanması ve saldırganların cezalandırılması istenerek, Yeni Zelanda'daki Müslümanlara dayanışma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Yeni Zelanda yönetiminin saldırıyı gerçekleştiren teröristleri cezalandıracağı ve topraklarındaki camiler ile Müslümanları koruyacağına olan inancın tam olduğu ifade edildi.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.

Düşüncelerinin hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO, ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindededir." ifadesini kullandı.

KÜLÜPLER BİRLİĞİ VAKFI'NDAN KINAMA

Kulüpler Birliği Vakfı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Vakfın sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medyadaki hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün kınama mesajında, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Şiddetin dünyamızda yeri yoktur ve nerede olursa olsun lanetlenmelidir."

'ÖLDÜRÜLENLER İÇİN YAS TUTUYORUM'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik terör saldırılarına ilişkin, ''Irkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum" ifadesini kullandı.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından Başbakan Merkel adına yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada Merkel, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle sarsıldığını belirterek, "Yeni Zelanda'da huzur içinde ibadet edilen camide ırkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum. Bu tür teröre karşı, yan yana duruyoruz'' ifadesini kullandığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın ve terör kurbanların yanında olduklarını belirtti.

Maas, "Vahşi terör saldırısı, huzur içinde ibadet eden, namaz kılan Müslümanları vurdu. Eğer insan sadece dini inancı nedeniyle öldürülüyorsa o zaman bu saldırı hepimize demektir. Biz hayatını kaybedenlerin tarafındayız. Güçlü kal, Yeni Zelanda!'' değerlendirmelerinde bulundu.

BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ VE DEMBA BA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul ekibinin Senegalli futbolcusu Demba Ba ise Twitter hesabından "Yeni Zelanda'da yaşananlar net bir terör saldırısıdır. Bu, o şekilde değerlendirilmeli ve cezalandırılmalıdır. Allah, tüm kurbanları cennetine kabul etsin." şeklinde paylaşım yaptı.

EL-EZHER KURUMU

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırı, "nefret söylemi ile İslamofobinin ve yabancılara karşı düşmanlığın yükselişinin tehlikeli bir göstergesi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Allah'ın evlerinin (camilerin) saygınlığının çiğnendiği ve masum insanların kanının akıtıldığı söz konusu terör saldırısı, bu tür iğrenç davranışlarda bulunan akımlara ve ırkçı gruplara müsamaha göstermememiz gerektiğini bildiren bir uyarı zili olmalı." ifadelerine yer verildi.

Ezher'in açıklamasında, dinleri ve kültürlerine bakmaksızın toplum içinde bir arada yaşama, hoşgörü ve entegrasyonu desteklemek için daha fazla çaba gösterilmesi istendi.

LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki 2 camiye cuma namazı sırasında yapılan saldırı "korkunç bir terör suçu" olarak nitelenerek kınandı.

"Aşırılığın eli, en korkunç eylemleriyle inançlı insanların ibadet ve hoşgörü için güvenli gördüğü camilere uzandı." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanı Cibran Basil, daha önce birçok sebepten ötürü Batı toplumlarındaki aşırı sağa karşı uyarıda bulunmuştu. Bugün ise buna tepki olarak toplumları büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakacak aşırı sola karşı uyarıyor."

Radikal düşüncelerin yayıldığı günümüz dünyasında Lübnan'ın hoşgörü ve itidal konusunda örnek ülke olarak kalacağı ifade edilen açıklamada, farklı dinlerin ve kültürlerin bir arada yaşama özelliğini koruma vurgusu yapıldı.

Öte yandan eski Lübnan Başbakanı Necib Mikati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen ve onlarca kişinin şehit düşmesi ve yaralanmasına yol açan 2 terör saldırısını kınadı.

Mikati'nin açıklamasında, "Kutsal Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırıdan sonra yaşananlar, terörün dini ve kimliği olmadığını teyit ediyor. Bütün semavi dinlerin birinci düşmanı olan terörle her yerde mücadele için çabaların yoğunlaştırılarak birleştirilmesi gerekiyor." denildi.

Lübnan Telekominikasyon Bakanı Muhammed Şukayr da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Saad el-Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi Genel Sekreteri Ahmed el-Hariri ise, Yeni Zelanda'da Müslümanların namaz sırasında terör saldırısına uğramasını lanetledi.

Hayatını kaybedenlere rahmet ve ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Hariri, Yeni Zelanda'da bulunan Lübnanlıları, saldırı kurbanlarının yanında durmaya davet etti.

Yeni Zelanda toplumundaki ortak yaşamı hedef alan terör saldırısının gönülleri sarstığının altını çizen Hariri, bölgede istikrarın koruma faktörlerinden biri olan Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUHARREM KASAPOĞLU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan "Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum." mesajını yayımladı.

Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Zelanda'da cuma namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum."

'TABLO KORKUNÇTUR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gün geçmiyor ki mukaddesatımıza saldırılmasın, mukadderatımız hedef alınmasın, milli ve manevi değerlerimiz saldırıya uğramasın." ifadesini kullandı.

Türk ve İslam düşmanlarının gözlerini kan bürümüşçesine kötülük saçtığını, kan döktüğünü, barbarlıkta sınır ve eşik tanımadıklarını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir. Camilerimize kasteden, Müslümanlara acımasızca ölüm yağdıran teröristin tam bir Türk ve Türkiye düşmanı olduğu, özellikle sosyal medyasından kudurmuş gibi ülkemize yönelik tehditler savurduğu bellidir, belgelidir, deşifre edilmiş hali bilinmektedir. Katiller ile yardım ve yataklık yapan mihrakların dökülen kanların bedelini ödemeleri, adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda Hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur."

Bahçeli, ırkçılığın geldiği aşamanın korkunç seviyelerde, Türk ve İslam değerlerini hedef alan teröristlerin karanlık emellerinin alarm verici düzeyde olduğuna işaret ederek, "Ümit ederim ki ülkemizde inançlarımızla alay edip karalamaya teşebbüs eden çevreler mezkur terör saldırısından ders alır, sonuç çıkartır." paylaşımında bulundu.

Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetleyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Unutulmasın ki Allah bes baki hevestir. Galip olan yalnızca Allah'tır. Kaderin üstünde bir kader, hesabın üstünde de bir hesap vardır. Cumamız mübarek olsun, Allah, zalimlere, hainlere, Türk ve İslam düşmanlarına niyaz ederim ki fırsat vermesin."

'BATILI ÜLKELERİ ÖDEVLERİNİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, şu paylaşımda bulundu:

"İnsanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi Yeni Zelanda'da. Camide namaz kılanlara teröristler ateş açtı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

İslamofobi'nin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz. Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp barış içinde yaşamaya çağırıyoruz."

AKŞENER, BULDAN VE AKSAKAL'DAN AÇIKLAMALAR

Siyasi parti liderleri, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

Bazı siyasi parti genel başkanları sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Konuya ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yeni Zelanda'da Nur Camisi'ne yapılan İslam karşıtı bu canice saldırıyı lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Akşener, mübarek Cuma günü camide şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da terör saldırısını şiddetle kınayarak, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da insanlığın nefret cinayetlerini ve suçlarını yeneceğini belirterek, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan ırkçı ve faşist saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yeni Zelanda halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP'nin kuruluşundan beri düşünce özgürlüğü ve inançlara saygılı laiklik ilkesi çerçevesinde siyaset üreten bir parti olduğunu ifade etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Aksakal, "Bugün Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen bu hain saldırı, insanlık tarihine ve dünya barışına kara bir leke olarak geçecektir. Dünya barışına ve inanca saygı çerçevesinde ülkelerin İslamofobiye karşı en yakın zamanda çözüm üretmeleri gerekmektedir. Yoksa inançların ve kültürlerin yaşam alanı daralmış olacaktır." değerlendirmesini yaptı.