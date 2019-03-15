Gökçınar: İstihdamın artışını sağlayacağız

'Dürüst başkan, dürüst yönetim' sloganıyla 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlanan Saadet Partisi, İstanbul'da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti. Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar'ın seçim çalışması kapsamında düzenlenen ziyaret, İstanbul İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın makamında gerçekleşti. Türkiye'nin sanayi ve üretim alanındaki konuların görüşüldüğü ziyarette, Necdet Gökçınar projelerinden bahsetti.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak İstanbul Sanayi Odasını ziyaret eden Gökçınar burada yaptığı konuşmada, " Göreve geldiğimiz zaman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicinin önünü açacağız ve istihdam artışını sağlayacağız. Bu doğrultuda her türlü hizmeti şimdiden planladık" dedi.

"ÜRETİM TEMELLİ BİR EKONOMİ OLMAZSA OLMAZ"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın makamında gerçekleşen görüşmeden sonra ziyarete yönelik açıklamalarda bulunan Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, "Türkiye ve İstanbul'un kalkınması için sanayilerimiz önemli. Üretim temelli bir ekonomi olmazsa olmaz. Göreve geldiğimiz zaman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicinin önünü açacağız ve istihdam artışını sağlayacağız. Bu doğrultuda her türlü hizmeti şimdiden planladık" ifadelerini kullandı.