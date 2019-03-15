15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:45Güneş 07:10Öğle 13:18İkindi 16:37Akşam 19:17Yatsı 20:36
    • 16°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 102.924 0.48
  • Altın: 229,286 0.64
  • Dolar: 5,4593 -0.16
  • Euro: 6,1795 0.02

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü

»
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü
Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük'ün Vadi Ebu Hanacir bölgesinde DEAŞ militanlarının saklandığı sığınaklara hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın güvenlik güçlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

Irak medyasında yer alan haberlere göre, DEAŞ'lı teröristler Kerkük'ün kuzeybatısındaki Havice ilçesinde bulunan 56. Haşdi Şabi Tugayı'na silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi. 

Kerkük'ün Dakuk ilçesinde de DEAŞ unsurlarınca döşendiği tahmin edilen mayının Irak askerlerini taşıyan aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerin durumunun ağır olduğu ifade edildi. 

DAEŞ HEDEFLERİNE HAVA SALDIRISI

Öte yandan Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük'ün Vadi Ebu Hanacir bölgesinde DEAŞ militanlarının saklandığı sığınaklara uluslararası koalisyon ve Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sığınaklara yapılan hava saldırısında 9 teröristin öldürüldüğü kaydedildi. 

Iraklı güvenlik güçlerinin, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda temizlendiğini duyurmasına rağmen, örgüt mensupları zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor. 

DEAŞ unsurlarının, Irak'ın kuzeyinde Musul ve Kerkük, doğusunda Diyala, orta kesiminde Salahaddin ve batısında ise Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde gizlendiği belirtiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölüKerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölüIrak İçişleri Bakanlığı, Kerkük'ün Vadi Ebu Hanacir bölgesinde DEAŞ militanlarının saklandığı sığınaklara hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Boeing yine arıza yaptı!Boeing yine arıza yaptı!Rusya'da Boeing 737-800 tipi bir yolcu uçağı motorundaki bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Yeni Zelanda'da camiye saldırı: 49 ölüYeni Zelanda'da camiye saldırı: 49 ölüMübarek Cuma günü İslam dünyası şok bir haberle sarsıldı. Yeni Zelanda'da 2 ayrı camiye saldırıda bulunuldu. Cuna namazı esnasında yaşanan saldırılarda ölü sayısının 50'ye yaklaştığı açıklandı.
Yeni Zelanda'da camiye saldırı düzenleyen katil Türkleri de tehdit etmiş...Yeni Zelanda'da camiye saldırı düzenleyen katil Türkleri de tehdit etmiş...Brenton Tarrant isimli saldırgan, saldırıyı iki yıl önce planladığını belirtirken 70 sayfalık sözde manifestosunda Türkleri de tehdit etti!
Sürenin dolmasını beklemediler! Ülkeyi terk ettiler!Sürenin dolmasını beklemediler! Ülkeyi terk ettiler!Venezuela hükümetinin, ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığı ABD'li diplomatlar, belirlenen süre dolmadan ülkeden ayrıldı.
Netanyahu'nun oğlundan Türk milletine ve Erdoğan'a alçak sözler!Netanyahu'nun oğlundan Türk milletine ve Erdoğan'a alçak sözler!İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Türk milletini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal bir açıklama yaptı.
  • Ünlü isimden korkutan Türkiye uyarısı!14 Mart 2019 Perşembe 17:00
  • Merakla bekleniyordu! Rusya'dan Boeing kararı14 Mart 2019 Perşembe 13:35
  • Seçimlerde Trump'a dişli rakip14 Mart 2019 Perşembe 13:25
  • Suudi Arabistan'dan skandal açıklama!14 Mart 2019 Perşembe 12:13
  • Dünya tedirgin! Yasak füzeyi deneyecekler14 Mart 2019 Perşembe 09:57
  • Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!14 Mart 2019 Perşembe 09:54
  • Washington’dan YPG için 2020 bütçesi14 Mart 2019 Perşembe 08:32
  • Çin dolar varlıklarını azaltıp altın rezervlerini artırıyor14 Mart 2019 Perşembe 08:30
  • Trump açıkladı: Acelemiz yok! Olmazsa yapmayız14 Mart 2019 Perşembe 08:28
  • 7 bin kişiyi işten çıkarıyorlar14 Mart 2019 Perşembe 07:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri