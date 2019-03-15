Erdoğan ateş püskürdü: Terbiyesiz, adi, alçak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep mitinginde halka hitap etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep mitinginde Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değindi ve sert konuştu. Erdoğan, "Bugün maalesef Yeni Zelanda'da yaşanan hadisede İslam karşıtı katiller ellerine silahlarını alıp Cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Ve 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında da 3 tane Türk var. Kendisiyle görüştüm. Cumhurbaşkanı ile de görüştüm.

TERBİYESİZ, ADİ, ALÇAK...

Bu alçak bir de bildiri yayınlamış. Bu bildiride Müslümanları, ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor.Neymiş, Boğaz'ın batısına geçmeyecekmişiz. Yoksa ne olurmuş, İstanbul'a gelir bizi sürer, Ayasofya'yı minarelerden kurtarırlarmış. Be hey gafil, önce şunu bil. Ben niye girdim içeri? Bir şiir okumuştum; Minareler sürgün, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker... Sen hangi milletle konuşuyorsun neyi konuşuyorsun? Senin her yerin bomba olsa ne yazar? Terbiyesiz, adi, alçak sen kolayı seçtin. Birileri de hala bizim ezan ve bayrak hassasiyetimiz çarpıtmaya çalışıyor.



RAHATSIZ OLAN VARSA OLSUN

İstanbul'a diyor ki Konstantinopol. Camileri yıkacakmış. Ayasofya'yı kiliseye çevirecekmiş. Bu millet böyle bir şeye asla müsade etmeyecek. İsrail'de bir başbakan var ya, onun oğlu da tweet atıyor; 'İstanbul, Bizans başkentidir. Türk işgali altındadır' diyor. Be ahlaksız, siz Filistin'i işgal ettiniz. 7 yaşındaki çocuktan tut, kadınlara yaşlılara varıncaya kadar 10 bin yakın Filistinli kardeşimizi orada mahkum ettiler. Onun için diyorum ki, Netanyahu zalimdir. Bunları söylüyoruz diye rahatsız olan varsa, olsun. Burada Yeni Zelanda'da şehit edilen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz, asla da bu alçakların seviyesine düşmeyeceğiz. Yeni Zelanda'da, Filistin'de, Myanmar'da katledilen masum Müslümanlara hangi şekilde yaklaşıyorsa, diğer insanlara da öyle yaklaşacağız. Çünkü İslam budur. Bizi biz olmaktan çıkarmaya çalışanlara da sözümüzü sandıkta söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Son 1 yıldır dördüncü defa Gaziantep’teyim. Var mı benim gibi gelen? Yine de Gaziantep hasretimizi gideremiyoruz. Çünkü Antep, harcı alın teriyle, göz nuruyla, ilimle, irfanla, yürek coşkusuyla, deruni bir aşkla yoğrulmuş bir şehirdir. Evliya Çelebi bu şehir için ne diyor? Söyleyeyim, “Tatlı yedikleri için tatlı dillidirler” diyor. Tatlısıyla, kebabıyla her biri diğerinden lezzetli yemeklerinden oluşan mutfağıyla ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden bu şehir için ne desek azdır.



2019'U GÖBEKLİTEPE YILI İLAN ETTİK

Nitekim geçtiğimiz yıl şehrimizi ziyaret eden 800 bin yerli yabancı turist, Antep’in güzelliklerinin daha çok bilinmeye başlandığını gösteriyor. Biliyorsunuz hemen yanı başımızdaki Şanlıurfa’da, insanlık tarihinin en eski ibadethanelerinin izleri bulunur. Biz de 2019’u Göbeklitepe Yılı olarak ilan ettik. Göbeklitepe, Şanlıurfa’yla birlikte aynı zamanda Gaziantep’in de turizmine, ekonomisine katkıda bulunacak bir projedir. İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan şehrimiz, inşallah turizmde de çok büyük başarılara imza atacaktır. İnşallah 31 Mart’ta Gaziantep, yepyeni bir hizmet döneminin kapısını aralayacaktır.Son 17 yılda Gaziantep’e 35 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde yaklaşık 3 katrilyon liralık kaynakla 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. 60 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurduk.

BİZ NE ALDATAN OLDUK, NE ALDANAN OLDUK

Yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Birkaç yıl içinde 2 tane Gaziantep’te, bir tane Nizip’te olmak üzere toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli yeni yurt binaları açıyoruz. Gaziantep’e 33 bin kişi kapasiteli bir stadyum yaptık mı? Memnun musunuz? Dedik ve yaptık. Biz ne aldatan olduk ne aldanan olduk. Gaziantep, İslahiye ve Nizip gençlik merkezlerini, Şehit Kamil Sporcu Yetiştirme Merkezini kurduk.Biz ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. Eski stadın yerine, inşallah millet bahçesini kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi. İçinde de millet kırahathanesi olacak. Bunun içinde çocuk kütüphanesinden, yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal tesisin olduğu Hasan Cemal Güzel Millet Kırahathanesi'ni açacağız.Sağlıkta son 17 yılda toplamda 1135 yataklı 83 adet tesis kazandırdık. Şimdi de 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Dün Bilkent'te 3700 yataklı bir şehir hastanesini açtık. Bir benzerini de inşallah Gaziantep'te açacağız. Gaziantep'e de yakışır. 25 Aralık Devlet Hastanemizi de 300 yataklı bir ek bina ile büyütüyoruz.

BİR MEDENİYET ŞEHRİ KURACAĞIZ

Şimdi geliyorum müjdemize. Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan var. Buradaki askeri birliği, şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadığını gördük. Bu devesa alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını gül bahçeleriyle, ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmına da Antep'in tarihi, kültürü ve mimarisine uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak. Şehrimizin adeta çehresini değiştirecek dev bir hizmeti sizlere kazandırmış olacağız.

ŞANLIURFA-GAZİANTEP HIZLI TREN HATTI

Şu anda 81 vilayette doğalgaz var. 921 ilçemizin yarısında doğalgaz var. Ulaştırmada altı katrilyon liralık yatırım yaparak bölünmüş yolları 396 kilometreye ulaştırdık. Şanlıurfa-Gaziantep hızlı trenini de tamamladığımızda, Gaziantep hem doğusuna hem batısına hızlı trenle bağlanmış olacak. Gaziantep Havalimanı'nın 2003'teki yolcu 223 bindi, geçen yıl 2 milyon 665 bine çıkardık. Gaziantep'e 3 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Gaziantep'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için, içme suyu hattını inşa ediyoruz. 1.2 katrilyon olan Düzbağ projesinin temelini attık. Bu projeyle Gaziantep'in 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak hem de elektrik giderleri düşecek.



BİRİLERİ SUYU BULANDIRMANIN DERDİNDE

Bay Kemal istihdam için üretim gerekli diyor. Üretimden önce yatırımdan gerekli. Adamın haberi yok. Garip, anlamaz. Bir koyun verin kaybeder gelir.Biz ülkemiz için ne yapabiliriz diye düşünürken birileri suyu bulandırmanın derdinde. Seçimlerde bir Cumhur İttifakı var bir de CHP'nin etrafında kurulan ittifak var. Kimin kimi desteklediği belli değil. CHP'nin listesinde HDP meclis adayları, FETÖ'nün adayları cirit atıyor. Ötekinde de aynı şekilde. Neyse ki herkes rolünü iyi oynayamıyor.Ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan diye bir yer var. Oraya git. Bunlar bayrak düşmanı, bunlar bizim bayraklarımızı yaktılar. Ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musun? Valilik nereye izin verirse yürüyüşünü orada yapacaksın. Onun için gereği yapıldı o akşam onlar oradan dağıtıldı.