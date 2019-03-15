Karamollaoğlu hain saldırıyı kınadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeni Zelanda'da cuma namazı vaktinde iki farklı camiye düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında "terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
Karamollaoğlu'nun açıklamasını şu şekilde:
"Yeni Zelanda'da iki farklı camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."