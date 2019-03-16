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Fenerbahçe geriden geldi!

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Fenerbahçe geriden geldi!
Spor Toto Süper Lig 26. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 73. dakikada geriye düşen Fenerbahçe 74'te eşitliği bulup ardından maçı kazandı.
Fenerbahçe geriden geldi! Fenerbahçe geriden geldi! Fenerbahçe geriden geldi!

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 74. dakikada Soldado ve 86. dakikada Mehmet Ekici atarken Sivasspor'un tek sayısını 73. dakikada Özer Hurmacı kaydetti.

 

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 31'e çıkardı, Sivasspor ise 34 puanda kaldı.

Fenerbahçe, lige verilecek milli aranın ardından Ankaragücü'ne konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Stat: Ülker

Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Sadık Çiftpınar, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 54 Mehmet Ekici), Tolgay Arslan (Dk. 85 Jailson), Moses, Zajc (Dk. 72 Alper Potuk), Ayew, Soldado

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Fatih Aksoy, Bjarsmyr (Dk. 90+1 Erdoğan Yeşilyurt), Papp, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Douglas, Özer Hurmacı (Dk. 84  Mert Hakan Yandaş), Emre Kılınç, Diabate

Goller: Dk. 73 Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor), Dk. 74 Soldado, Dk. 86 Mehmet Ekici (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Bjarsmyr, Mert Hakan Yandaş (Maçtan sonra) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 82 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+5 Harun Tekin, Dk. 90+5 Moses (Fenerbahçe)

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