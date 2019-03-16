16 Mart 2019 Cumartesi6 Recep 1440
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5 partiden ortak bildiri

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5 partiden ortak bildiri
TBMM'de grubu bulunan 5 parti Yeni Zelanda'daki terör saldırısını ortak bildiriyle kınadı.
5 partiden ortak bildiri 5 partiden ortak bildiri 5 partiden ortak bildiri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM  Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili  Ayhan Bilgen, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili  Lütfü Türkkan imzasıyla ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Bizler TBMM Başkanı Şentop'un çağrısıyla bir araya gelen AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti temsilcileri olarak Yeni Zelanda’nın  Christchurch şehrinde bugün, cuma namazı sırasında ibadet etmekte olan cemaate yönelik olarak gerçekleştirilen ve en az 49 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yeni Zelanda’da gerçekleşen saldırının, dünyanın her yerine yayılmaya  çalışılan İslam karşıtlığının boyutlarını göstermesi bakımından hayati,  insanlığın tavır almasını gerektiren küresel bir tehlikeye işaret etmesi  açısından da önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Bildiride, bu menfur hadisenin, birkaç "çılgın"ın şahsi teşebbüsü  olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve bir kısım politikacının, medya unsurunun  destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın  sonucu olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Batılı yönetimler ve medyalar, İslam karşıtı duyguları ve eylemleri  kışkırtan söylemlerden samimi ve kesin bir biçimde uzak durmalı, İslam karşıtı  eğilimleri teşvik etmekten vazgeçmelidir. İslam’a ve Müslümanlara karşı  saldırılara yol açan zehirli iklim ve kimi Batılı yönetimlerin kabul edilemez  duyarsızlıkları ortadan kalkmadan bu terör sona ermez. Popülist gerekçelerle  ırkçılara ve aşırılıklara göz yuman, meşruiyet kazandıran kimi Batılı  yönetimlere, politikacılara ve medya unsurlarına muhatabı ve faili kim olursa  olsun terörün ayrımsız bir biçimde lanetlenmesi gerektiğini ve teröre kapı  aralayacak tavırların bütün insanlık için tehlike olduğunu bir kez daha  hatırlatıyoruz. Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde gerçekleşen terör  saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına  başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. İslam dünyasının, kalbi barış ve  kardeşlikten yana olan bütün insanlığın ve Yeni Zelanda halkının başı sağ olsun."

ŞENTOP YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi,  Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler  Parlamenter Asamblesi dönem başkanı olarak, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik  terör saldırısına ilişkin bugün bazı mevkidaşlarıyla görüşeceğini ve teröre karşı  ortak tavır içinde olunması konusunda istişarelerde bulunacağını bildirdi. 

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch  şehrinde cuma namazını kılan Nur Camisi'ndeki cemaate yönelik terör saldırısı  gerçekleştirildiğini anımsatarak, saldırıda şehit ve yaralılar olduğunu derin bir  teessürle öğrendiğini belirtti.

Bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani  değerlere sahip herkesin tavrının, teröre karşı derin bir nefret ve öfke  olacağını ifade eden Şentop, terörün, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik  büyük bir tehdit teşkil ettiğinin altını çizdi.

Motivasyonu ne olursa olsun, nerede, ne zaman ve kim tarafından  işlenirse işlensin hiçbir terör faaliyetinin meşru görülemeyeceğine işaret eden  Şentop, yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısının, İslam karşıtlığının ve  Müslüman düşmanlığının ulaştığı tehlikeli boyutları bir kez daha gözler önüne  serdiğine dikkati çekti.

Giderek yoğunlaşan bu tür saldırıları, psikolojik problemleri bulunan  bazı kişilerin bireysel saldırıları olarak nitelendirmenin artık mümkün  olmadığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar tüm ikazlarımıza rağmen bu yaklaşımlarından vazgeçmeyen  muhataplarımız, İslam ve Müslüman karşıtı söylemlerin sapık ve canice bir  ideolojiye dönüştüğünü görmek ve gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir.   Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde birlikte  yaşama iradesi gösteren çoğulcu toplumları hedef alan bu eylemlere karşı tüm  dünya artık sesini yükseltmeli ve İslam karşıtlığı üzerinde artan terörizme ortak  dayanışma içerisinde dur demelidir. Asya Parlamenter Asamblesi, Akdeniz için  Birlik Parlamenter Asamblesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi  dönem başkanı olarak, tekrar bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Bu vasıflarımla,  bugün bazı mevkidaşlarımla da görüşecek, bu kabil saldırıların yeniden  gerçekleşmemesi ve teröre karşı ortak tavır içinde olunması hususunda alınacak  önlemler üzerinde istişarelerde bulunacağım.   Şehitlerimize rahmet, yakınlarına  başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. İslam dünyasının ve Yeni Zelanda  halkının başı sağ olsun."

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