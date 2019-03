BM'den Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilgili açıklama

BM, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırının İslam karşıtı, terörist ve ırkçı bir saldırı olduğunu bildirdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin BM'den ilk açıklama geldi.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40. oturumunda, terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konseye hitap eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, konseyin ırkçılığa, hoşgörüsüzlüğe, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa son verilmesine karşı bir yapı olduğunu vurgulayarak, "Irkçılık, dayandığımız her şeye aykırıdır" dedi.

TERÖR SALDIRISI NİTELEMESİ

Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırıyı kınayan Bachelet, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da sadece saatler önce iki camiye yapılan ölüm saçan İslam karşıtı ve terörist saldırı, ırkçılığın can almasına korkunç başka bir örnektir. Şimdi ve 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü'nde, dünya halklarına, kurbanların, onların acılarının ve adalet taleplerinin yanında olacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz. Irkçılığın her çeşidine karşı yılın her günü mücadelemiz devam edecek".

BM GENEL SEKRETERİ: İSLAM KARŞITLIĞI İLE MÜCADELE EDELİM

BM Genel Sekreteri Guterres de, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik faşist terör saldırısının ardından İslam karşıtlığı ile şiddete varan her türlü aşırıcılıkla küresel mücadele çağrısı yaptı.