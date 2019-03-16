Gezi kışkırtıcısı Mehmet Ali Alabora konuştu

Gezi olaylarının kışkırtıcılarından Mehmet Ali Alabora, Gezi Parkı iddianamesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Alabora, suçlamaları reddederek bir gün yeniden Türkiye'de tiyatro(!) oynatmak istediğini söyledi.

Gezi olayları sırasında "Mesele Gezi Parkı değil arkadaş! Sen hala anlamadım mı? Hadi gel." şeklinde çağrıda bulunarak halkı galeyana getirmeye çalışan Mehmet Ali Alabora, iddianameyla ilgili Euronews'in sorularını yanıtladı.

MASUMMUŞ!

Hakkındaki suçlamaları duyunca sarsıldığını söyleyen Alabora, "İddianamenin içinde iddia edilen hiçbir şey gerçek değil. Karşınızda gerçekle hiçbir bağı olmayan bir şey olduğu zaman açıkçası biraz paralize de oluyorsunuz" dedi.

TÜRKİYE'DE TİYATRO OYNATMAK İSTİYOR

İngiltere'de yaşayan Alabora, bir gün Türkiye'de de üretmeye devam etmek istediğini de söyledi.

"ULUSLARARASI BİR TECRÜBEYLE, BİR GÜN BAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞEBİLİR"

Alabora, "Tabii ki Türkiye'de üretmeye devam etmek, paylaşmaya devam etmek isterim. Hele ki şimdi daha uluslararası bir tecrübeyle bir gün başka bir şeye dönüşebilir, bir gün, umarım" dedi.

MISIR'DA ÖZEL OLARAK SAHA EĞİTİMİ ALMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı Gezi iddianamesinde, OTPOR’un yöneticilerinden İvan Maroviç, 7-15 Temmuz 2012 tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de Gezi darbe girişiminin elebaşlarından Mehmet Ali Alabora’ya saha eğitimi verdiği bilgisi dikkat çekmişti.