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"İktidara sarı kart göstermeniz gerekiyor"

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Geçtiğimiz akşam İstanbul Esenler’deki partisinin mitingine katılan Sadet lideri Karamollaoğlu, dün de Ankara’nın Haymana ilçesinde vatandaşlara hitap etti:
"İktidara sarı kart göstermeniz gerekiyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim çalışmalarını dur durak vermeden sürdürüyor. Geçtiğimiz akşam İstanbul Esenler’deki partisinin mitingine katılan Karamollaoğlu, dün de Ankara’nın Haymana ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Miting meydanı hınca hınç dolduran Haymanalılara seslenen Karamollaoğlu’na Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan, Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt ve ilçe belediye başkan adayları eşlik etti.

AK PARTİ’NİN VE MHP’NİN BEKA SORUNU VAR!

Karamollaoğlu, beka üzerinde devam eden tartışmalara değinerek, “Bu ülkede birtakım zorluklar var. Bu ülkenin ‘beka problemi’ yok, AK Parti’nin ve MHP’nin beka problemi var. Israrla söylüyorum; AK Parti artık sorunları çözmüyor. Biz herkesin birinci sınıf vatandaş olduğuna vurgu yapıyoruz. İktidar partisi ve onunla birlikte hareket edenler Cumhur İttifakı dışındaki her kesimi ‘vatan haini’ ilan edenlere bu ülkeyi bırakmayacağız. Biz Milli Görüşçüyüz, biz farklıyız. Biz bu ülkemizin hepimize ait olduğunu düşünürüz. Ülkede farklı kanaatler olacak. Herkesin düşüncesini ifade edecek ki, yanlış ortaya çıksın. Hatalar yapılmasın” diye konuştu.

SEÇİM DÖNEMİNDE CUMHURBAŞKANI DEMEYECEĞİM!

“Bizi zorla polemik içine çekiyorlar” diye vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Seçim süresi boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘AK Parti Genel Başkanı’ diyeceğim. Televizyon programında kendilerinin seçime girdiğini ancak ‘Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir’de adayının olmadığını’ söyledi. Ben böyle bir konuşmayı yalan diye yakıştıramıyorum. Dün söyleneni bugün hatırlamıyor. Ya da Sayın Genel Başkan’a doğru bilgi vermiyorlar. Bir an önce danışmanlarını değiştirmesi gerekiyor. Biz tüm bölgelerde seçime giren tek partiyiz. Bizim her yerde adayımız var.”

HAVUZ MEDYASI YALANI DOĞRU DİYE GÖSTERİYOR

Karamollaoğlu, ulusal kanalların program yapmak için kendilerini aradığını belirterek, ancak daha sonra televizyon kanalına yapılan baskı yüzünden programların iptal edildiğini kaydetti. Karamollaoğlu, “Havuz medyası ‘yalanı’ doğru diye gösteriyor. Vatandaşlarda korku oluşturmak istiyorlar. Korkunun ecele faydası yok” şeklinde konuştu.

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