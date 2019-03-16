Mesut Doğan'dan Mazlum-Der'e ziyaret

Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Mücadele Derneği (Mazlum-Der) Ankara Şubesi’ni ziyaret eden Doğan’a, partisinin Ankara il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Ziyarette ev sahipliği için Mazlum-Der üyelerine teşekkürlerini sunan Doğan, yaklaşan yerel seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI İLE ÇİFTÇİNİN EŞİT OLDUĞU GÜN

Doğan, yerel seçimlere sayılı günler kaldığını hatırlatarak, “31 Mart tarihi demokratik ülkelerde yaptığımız bir tercihle nasıl yaşamak istediğimiz bir hayatı tercih ediyoruz. Adalet olmadığı ülkede seçim günü herkes eşit. O gün cumhurbaşkanı da eşit, çiftçi de eşit. Devletin ana vazifesi herkese karşı imtihanı vereceği bir dünya vermesi gerekiyor” dedi.

YAŞANABİLİR BİR BAŞKENT İNŞA EDECEĞİZ

Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan ise diğer adayların Ankara’nın sorunlarına karşı pansuman tedbirleri gündeme getirdiğini belirterek, kendilerinin sorunları doğuran etmenlere bakarak çözüm önerileri sunduklarını kaydetti. Doğan, “Biz insan hayatının değerli olduğu bir Ankara inşa edeceğiz. Her şeyin en büyüğünü değil, her şeyin faydalısını yapacağız. Herkesin kendini 24 saat güvende hissettiği bir şehir oluşturacağız. Yerelden kalkınma ve herkesin yerelde hizmet aldığı çok merkezli bir başkent kuracağız. Yaşam kalitesi yüksek yeşil ve yaşanabilir bir başkent hayal ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÜSLUP VE TAVRIMIZA DİKKAT ETMELİYİZ

31 Mart tarihinin önemli olduğuna dikkat çeken Doğan şunları kaydetti: “Ama asıl önemli olan, o güne giderken yaşanan süreçtir. Çünkü bu süreçte siyasi partiler üslup ve tavırlarında ayrıştıran bir anlayıştan uzak durmalıdır. Seçimi kazanmak adına her şeyi mubah gören anlayışlar ile toplumun ortak paydaları harap edilmemelidir. Eğer ortak paydalarımız harap olur, toplum fitne tohumları ekilirse. Bu seçimi kimin kazandığının bir anlamı olmaz.”