16 Mart 2019 Cumartesi6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:44Güneş 07:08Öğle 13:18İkindi 16:38Akşam 19:18Yatsı 20:37
    • 10°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 103.304 0.85
  • Altın: 228,023 0.08
  • Dolar: 5,4567 -0.21
  • Euro: 6,1802 0.03

İbrahim Kalın: Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!

»
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda canisinin "Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" şeklindeki sözlerini yorumladı.
İbrahim Kalın: Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!
İbrahim Kalın: Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin! İbrahim Kalın: Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin! İbrahim Kalın: Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,Haberturk'te katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. Kalın, Yeni Zelanda katliamıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. "Bu saldırı bir Müslüman tarafından yapılsaydı dünya ayağa kalkardı" diye konuşan Kalın sözlerini şöyle sürdürdü: 

TRUMP'A TEPKİ:  TEK CÜMLE YOK

"Batı'dan gelen açıklamalar var. Ben bu açıklamalara baktığımda bunların fazlasıyla diplomatik olduğunu görüyorum. Bu açıklamalar elbette önemlidir, yapılmalıdır bir itirazım yok. Ama mesela Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya, sayın Trump'ın açıklamasında olayın failiyle ilgili tek bir cümle yok. Bu terör eylemini yapan kişinin zihniyetine dair tek bir cümle yok.

ERDOĞAN'IN HEDEFE KONMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL

Batıda özellikle Osmanlı'yla birlikte 400 yıl boyunca Müslüman eşittir Türk, Türk eşittir Müslüman demekti. Batı'nın tanıdığı Osmanlı'ydı. Bugün özellikle Cumhurbaşkanımızın şahsında bu konunun dillendirilmesi, onun öcü gibi gösterilmesi bugün Türkiye'nin birtakım ezber bozan adımlar atmasının payı var. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya sistemine meydan okuyor, bu sistemin adalet üretmediğini söylüyor.Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefe konulması çok şaşırılacak bir şey değil. İslam dünyasından birisi çıkıp Batılı bir lideri hedef gösterse, bütün batı liderleri destek verir. Biz bu tavrı batıdan görmedik. Neden çıkıp da sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili arkasındayız demezler. Çifte standart var burada. 

GÜÇLERİ YETERSE BUYURSUNLAR GELSİNLER

Bize gelen spesifik bir istihabarat yok. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Bu sapık caninin özellikle İstanbulumuzla ilgili kullandığı ifadeler oldukça manidar. Konstantinapol bizim olacak gibi ifadeler kullanıyor. Türkler Anadolu yakasında oturabilirler. Avrupa yakasında olmasınlar diyorlar. Biz şu anda İstanbul'dayız, İstanbul'un Avrupa yakasındayız. Bugün İstanbul'an Avrupa yakasında Beril hocamızın cenaze namazının yanı sıra Yeni Zelanda'da katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldık. Biz buradayız, böyle bir şeye güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeniden hortladı!Yeniden hortladı!FETÖ’cülerin sosyal medyadan ülke gündemi üzerinde algı operasyonu çekme girişimleri yeniden hortladı.
İbrahim Kalın: Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!İbrahim Kalın: Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda canisinin "Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" şeklindeki sözlerini yorumladı.
Mesut Doğan'dan Mazlum-Der'e ziyaretMesut Doğan'dan Mazlum-Der'e ziyaretSaadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
"İktidara sarı kart göstermeniz gerekiyor""İktidara sarı kart göstermeniz gerekiyor"Geçtiğimiz akşam İstanbul Esenler’deki partisinin mitingine katılan Sadet lideri Karamollaoğlu, dün de Ankara’nın Haymana ilçesinde vatandaşlara hitap etti:
Yeni Zelanda teröristi Türkiye'ye de gelmiş!Yeni Zelanda teröristi Türkiye'ye de gelmiş!Reuters: Yeni Zelanda'daki teröristin geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Saldırganın Türkiye'deki bağlantıları araştırılıyor.
Gezi kışkırtıcısı Mehmet Ali Alabora konuştuGezi kışkırtıcısı Mehmet Ali Alabora konuştuGezi olaylarının kışkırtıcılarından Mehmet Ali Alabora, Gezi Parkı iddianamesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Alabora, suçlamaları reddederek bir gün yeniden Türkiye'de tiyatro(!) oynatmak istediğini söyledi.
  • BM'den Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilgili açıklama16 Mart 2019 Cumartesi 06:49
  • Görgü tanığı Yeni Zelanda’daki terör saldırısını anlattı16 Mart 2019 Cumartesi 06:47
  • Katliamın ardından çok konuşulacak Ayasofya önerisi16 Mart 2019 Cumartesi 00:40
  • 5 partiden ortak bildiri16 Mart 2019 Cumartesi 00:32
  • Gece yarısı yine saldırdı!15 Mart 2019 Cuma 16:42
  • Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 şehit!15 Mart 2019 Cuma 16:40
  • Katliamda dikkat çeken silah detayı15 Mart 2019 Cuma 15:55
  • Erdoğan ateş püskürdü: Terbiyesiz, adi, alçak15 Mart 2019 Cuma 15:51
  • Karamollaoğlu hain saldırıyı kınadı15 Mart 2019 Cuma 15:28
  • Beyaz ette 19 firma için karar verildi!15 Mart 2019 Cuma 15:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri