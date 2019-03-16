İbrahim Kalın: Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda canisinin "Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" şeklindeki sözlerini yorumladı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,Haberturk'te katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. Kalın, Yeni Zelanda katliamıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. "Bu saldırı bir Müslüman tarafından yapılsaydı dünya ayağa kalkardı" diye konuşan Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

TRUMP'A TEPKİ: TEK CÜMLE YOK

"Batı'dan gelen açıklamalar var. Ben bu açıklamalara baktığımda bunların fazlasıyla diplomatik olduğunu görüyorum. Bu açıklamalar elbette önemlidir, yapılmalıdır bir itirazım yok. Ama mesela Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya, sayın Trump'ın açıklamasında olayın failiyle ilgili tek bir cümle yok. Bu terör eylemini yapan kişinin zihniyetine dair tek bir cümle yok.

ERDOĞAN'IN HEDEFE KONMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL

Batıda özellikle Osmanlı'yla birlikte 400 yıl boyunca Müslüman eşittir Türk, Türk eşittir Müslüman demekti. Batı'nın tanıdığı Osmanlı'ydı. Bugün özellikle Cumhurbaşkanımızın şahsında bu konunun dillendirilmesi, onun öcü gibi gösterilmesi bugün Türkiye'nin birtakım ezber bozan adımlar atmasının payı var. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya sistemine meydan okuyor, bu sistemin adalet üretmediğini söylüyor.Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefe konulması çok şaşırılacak bir şey değil. İslam dünyasından birisi çıkıp Batılı bir lideri hedef gösterse, bütün batı liderleri destek verir. Biz bu tavrı batıdan görmedik. Neden çıkıp da sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili arkasındayız demezler. Çifte standart var burada.

GÜÇLERİ YETERSE BUYURSUNLAR GELSİNLER

Bize gelen spesifik bir istihabarat yok. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Bu sapık caninin özellikle İstanbulumuzla ilgili kullandığı ifadeler oldukça manidar. Konstantinapol bizim olacak gibi ifadeler kullanıyor. Türkler Anadolu yakasında oturabilirler. Avrupa yakasında olmasınlar diyorlar. Biz şu anda İstanbul'dayız, İstanbul'un Avrupa yakasındayız. Bugün İstanbul'an Avrupa yakasında Beril hocamızın cenaze namazının yanı sıra Yeni Zelanda'da katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldık. Biz buradayız, böyle bir şeye güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler.