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Yeni Zelanda'dan kritik karar!

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Yeni Zelanda'dan kritik karar!
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, kanlı saldırı sonrası ülkedeki silah edinme yasalarının değişeceğini bildirdi.
Yeni Zelanda'dan kritik karar! Yeni Zelanda'dan kritik karar! Yeni Zelanda'dan kritik karar!

Başbakan Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen, 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle bu kente hareketinden önce gazetecilere açıklamada bulundu.


SİLAH YASASI DEĞİŞECEK

 

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Aralık 2017 yılında silah ruhsatı aldığını ve katliamda 2'si yarı otomatik, 2'si av tüfeği olmak üzere, toplam 5 silahın kullanıldığını açıklayan Ardern, ‘‘Silah ruhsatlarının verilmesi ve bu silahların bulundurulmasından dolayı yaşanan olay üzerinde çalışmalar yapılırken şu anda silah yasalarımızın değişeceğini söyleyebilirim.’’ dedi.

16 YAŞINDAN BÜYÜKLERE VERİLİYOR

Yeni Zelanda yasalarına göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yaşından büyük ve geçerli nedeni olanlara veriliyor.

 

Terör saldırısının gerçekleştiği Christchurch kentine gidip Al Noor ve Linwood Camilerinde ve bölgede incelemelerde bulunacağını ifade eden Başbakan Ardern, hastanelerde 2’sinin durumu kritik, 40 yaralının bulunduğunu kaydetti.

SORULARA CEVAP ARIYORUZ

Bölgeye, istihbarat görevlilerinin de yer aldığı, ek güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Ardern, ‘‘Gözaltına alınanlardan hiçbirinin Avustralya’da ve burada suç geçmişi bulunmuyor. Burada ve Avustralya’da takip listesinde değillerdi. Ülkemiz yastayken biz sorulara cevap arıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

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