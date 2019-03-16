Dışişleri'nden net çıkış: Fiili durumu tanımıyoruz!

Rusya'nın Kırım'ı ilhakının beşinci yıldönümünde açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı, "Fiili durumu tanımadığımızı yineliyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği teyit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın yasadışı ilhakının beşinci yıldönümü hakkında yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti, beş yıl önce bugün (16 Mart) düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak, Rusya Federasyonu tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edilmiştir.

Bu vesileyle, bu eylem neticesinde meydana gelen fiili durumu tanımadığımızı yineliyor ve Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği teyit ediyoruz.

Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin durumu bizim için öncelikli yerini korumaya devam etmektedir. Türkiye, Kırım Tatarlarını tarihi vatanları Kırım’da, kendi kimliklerini muhafaza ederek, güven ve huzur içinde yaşamalarını teminen desteklemeyi sürdürecektir."