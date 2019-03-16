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ABD F-35 skandalını konuşuyor!

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ABD'de Pentagon Teftiş Kurulunun raporu, uçak parçaları için harcandığı ifade edilen 2,1 milyar dolarlık fonun ne zaman ve hangi parçalar nedeniyle harcandığının bilinmediğini ortaya çıkardı.
ABD F-35 skandalını konuşuyor!
ABD F-35 skandalını konuşuyor! ABD F-35 skandalını konuşuyor! ABD F-35 skandalını konuşuyor!

ABD'de yüksek maliyeti ile gündeme gelen "F-35 Lightening II" beşinci nesil savaş uçağı programı, bu sefer de "kayıt dışı maliyet" iddiasıyla tartışmaya neden oldu.

 

2.1 MİLYAR DOLARIN 3.4 MİLYONU KAYITLI

Raporda, Teftiş Kurulunun, savunma devi Lockheed Martin'in F-35'in parçalarına harcadığını belirttiği 2,1 milyar doların sadece 3,4 milyon dolarının kaydının Pentagon'da bulunduğu, kalan miktarla ilgili başka herhangi bir kayıt tutulmadığı belirtildi.

 

PENTAGON'A "2.1 MİLYAR DOLARIN KALANI NEREDE" SORUSU

Pentagon'un devlet mallarını doğru yönetemediği, kontratları düzgün ihale edemediği ve bu konuda diğer ilgili kurumlarla koordinasyon kurmadığı vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Sonuç olarak Savunma Bakanlığı, F-35'in gerçek değerini tam olarak bilmiyor ve bakanlıkta F-35 programı için 2,1 milyar dolarlık devlet mülkiyetinin yüklenicilerce uygun şekilde değerlendirildiğini bağımsız olarak teyit eden bir kayıt bulunmuyor. Doğru kayıtlar olmadan, F-35 program yetkililerinin, mülkiyetin değerine ilişkin bir görüşü ve devlet mallarını nasıl kullandığına yönelik ana yükleniciden hesap sormak için bir ölçüt bulunmuyor."

TANESİ 100 MİLYON DOLAR, BAKIMI DA PAHALI

Birim fiyatı 100 milyon doları geçen F-35 uçağının bakım ve parça maliyetinin de yüksekliğinden şikayet ediliyor.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke, F-35 uçağının geliştirilmesine ve inşasına katkı sağlıyor.

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