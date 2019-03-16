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ABD'den teröre 3 yılda 1,6 milyar dolar

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ABD, DEAŞ bahanesiyle yerleştiği Suriye’de ‘çekilme’ tiyatrosu eşliğinde terör örgütü PKK/PYD’ye desteği sürdürüyor.
ABD'den teröre 3 yılda 1,6 milyar dolar
ABD'den teröre 3 yılda 1,6 milyar dolar ABD'den teröre 3 yılda 1,6 milyar dolar ABD'den teröre 3 yılda 1,6 milyar dolar

ABD, DEAŞ bahanesiyle yerleştiği Suriye’de ‘çekilme’ tiyatrosu eşliğinde terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye milyon dolarlar yağdırmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı, 2020 bütçesinde ana omurgasını PKK/PYD-YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) 300 milyon dolar bütçe ayırdı. DEAŞ'la mücadele eden Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanması için de 250 milyon dolar ayıran ABD'nin, 2020 bütçesindeki rakam 550 milyon dolara ulaştı.

2023'TE 2,2 MİLYAR DOLAR

ABD, 2019'da ise bütçesinde DEAŞ ile mücadele kapsamında, PKK/PYD'ye eğit-donat için 300 milyon, “DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için de 250 milyon dolar olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı. ABD Savunma Bakanlığı 2018'de ise örgüte “DEAŞ’la mücadele” adı altında 500 milyon dolar bütçe verdi. ABD'nin terör örgütü için 2018-2020'de ayırdığı 1 milyar 600 milyon dolar oldu. Bu rakamın 2023 yılında 2 milyar 200 milyon dolara ulaşacağı ifade ediliyor.

O SİLAHLAR TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALIYOR

Söz konusu yardımlarla güçlenen terör örgütü PKK/PYD, ABD’nin müttefiki kabul ettiği Türkiye’ye karşı saldırılarda bulundu. Örgütün Türkiye’ye yönelik saldırıları sonucu çok sayıda sivil hayatın kaybetti. Bu saldırıların büyük bölümü, Suriye’den Türkiye’ye giren teröristler tarafından gerçekleştirildi.

55 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Terör örgütü ayrıca Suriye’den Türkiye’ye roket ve havan topu saldırısı yaptı. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattıktan sonra terör örgütü PKK/PYD, Hatay, Kilis gibi sivil yerleşim yerlerine 100 roket attı. Atılan roket sonucunda 113 kişi yaralandı, onlarca işyeri ve ev zarar gördü, 1 tarihi cami de tahrip oldu. Ayrıca son üç yıldaki saldırılarda 55 kişi hayatını kaybetti, 356’dan fazla kişi yaralandı.

23 bin TIR silah

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi 2015’te PYD/YPG’yi ortak olarak belirledi. ABD, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PYD/YPG’nin Suriye’yi işgal etmesini destekledi. Terör örgütünü destekleyen ABD ulusal hukukuna da aykırı politika yürütüyor. Türkiye, müttefiki olan ABD’yi yıllardır PYD/YPG konusunda uyarıyor. Amerika, 2015 yılından beri Suriye’de terör örgütünü eğitip, donatıyor. ABD, Suriye’de DEAŞ yalanıyla teröristlerden ordu oluşturdu. ABD, milyarlarca dolar tutarında 23 bin TIR silah ve teçhizat verdi.

200 araçlık konvoy

ABD'ye ait olduğu belirtilen, üzerleri brandalarla örtülü 200 araçlık konvoy, önceki gece Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye girdiği belirtilen konvoydaki TIR'ların arasında akaryakıt tankerlerinin olduğu da görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

Yenişafak

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