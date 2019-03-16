Terörist böyle görüntülendi

Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.
DİKKAT ÇEKEN İŞARET
49 kişinin ölümüne neden olan terörist Brenton Tarrant saldırı sonrası görüntülendi. Fotoğrafta terörist Tarrant'ın yaptığı işaret dikkat çekti.
5 NİSAN'A KADAR GÖZALTINDA TUTULACAK
Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.