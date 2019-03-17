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F.Bahçe'de tarihi kampanya!

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F.Bahçe'de tarihi kampanya!
Fenerbahçe'nin borç yükünü azaltacak projenin startı pazartesi günü verilecek. İlk bağış bizzat Başkan Ali Koç tarafından yapılacak.
F.Bahçe'de tarihi kampanya! F.Bahçe'de tarihi kampanya! F.Bahçe'de tarihi kampanya!

Fenerbahçe'de borç yükünü hafifletecek tarihi kampanya, haftanın ilk günü başlayacak.

Camianın tüm paydaşlarını bir araya getirecek kampanyanın organizatörlük görevini yöneticilerden Erol Bilecik üstlenecek. Bilecik, iş insanlarıyla birebir görüşmeler yaparken 100 bin liranın üzerindeki bağışlardan sorumlu olacak.

Daha az tutardaki bağışları ise yöneticilerden Metin Şen ve Esra Nazlı Ercan kontrol edecek. Başkan Ali Koç, bizzat yapacağı bağışla kampanyayı başlatacak.

Öte yandan 2019 yılı üye aidatlarının alınması işleminin sürdüğü Fenerbahçe'de ödemelerin son gününün 31 Mart olduğu siteden açıklandı. Yıllık aidat olan 50 TL, stattaki idari bina veznelerine nakit veya kredi kartı ile ödenebilecek. (Sözcü)

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