"PKK heykellerini yeniden dikeceğiz"

Kayyumların hizmete soktuğu çocuk parklarını yakarak zarar veren terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, teröristlerin heykel ve anıtlarının yeniden inşa edilmesini seçim vaadi olarak sundu.

Diyarbakır Seçim Bildirgesi toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin vaatlerini açıkladı.

CHP ve İyi Parti'nin desteğini alan HDP'nin vaatleri arasında en çok dikkat çeken ise kayyum döneminde yapılanların eski haline getirilmesi oldu.

HDP'NİN YIKIM VAATLERİ

Kayyum tarafından yıkılan PKK'lı teröristlere ait olan heykel ve anıtları tekrardan yaptırmayı vadeden HDP'liler, teröristlerin adlarının yeniden park, bahçe ve sokaklara verilmesi için çalışacaklarını da ifade etti.

Öte yandan, kayyumların şehre kazandırdığı birçok park ve bahçeleri de yıkacaklarını belirttiler.