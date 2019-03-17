Erdoğan'dan çok çarpıcı Ayasofya cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da konuştu. Önce AP raporunda ardından da Yeni Zelanda'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin manifestosunda Ayasofya'yı hedef alması sonrası halktan, "Ayasofya'yı ibadete açın, dolduralım" talebi gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tekirdağ'daki konuşmasında satır başları;

Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda'da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da İkinci Viyana Kuşatması'nın tarihinden, haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş.

Terörist İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?

ÇOK ÇARPICI AYASOFYA AÇIKLAMASI

Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, "Ayasofya'yı dolduralım" diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız.

Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor? Yeni Zelanda'daki saldırı ve onun üzerinden bize verilen mesajlar ilk değildir.

"YENİ ZELANDA BUNUN HESABINI SORMALI"

İstanbul'a gelmiş. Çalışmalar yapılıyor, bunun bağlantısı nerelerde var? İstanbul'a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş. Şimdi çalışmalar yapılıyor. Bunun bağlantısı nerelerle var, çıkaracağız. Ama tabi Yeni Zelanda'dan bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru kuruya, şöyle bir müddet yatsın, ondan sonra çıksın. Olmaz böyle şey. 49 insan... Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Aksi takdirde bu gidiş iyi bir gidiş değil.

"AVUSTRALYALI SENATÖR; AHLAKSIZ, EDEPSİZ"

49 Müslüman kardeşimiz şehit edilmiş olabilir. Bu ne ilktir, ne de sondur. Rabbimiz ne buyuruyor? "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridiler, ancak siz bilemezsiniz" Onların bütün rızkı her şeyi Allah'a aittir. Ama bunu Bay Kemal anlamaz. Onun için de Bay Kemal tankların arasından çekip gider. Avustralyalı bir senatör var; ahlaksız, edepsiz; bakın dünkü olayla ilgili ne diyor? Ve Bay Kemal ne diyor?

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: SENİN O SENATÖRDEN NE FARKIN VAR

Hatırlayınız, İstanbul'un sokaklarına "Zulüm 1453'te başladı" yazıları Gezi olaylarında yazıldı mı? Başlarında Bay Kemal'in olduğu bu Geziciler neyi kast ediyorlardı?

15 Temmuz darbe girişimini birileri alkışlarla karşılamış, başarısız olunca da "kontrollü darbe" diyerek işi tersine çevirmeye çalışmıştır. Kimdi bu? Bay Kemal. Madem kontrollü darbeydi de Yenikapı'ya niye geldin Bay Kemal?

Terbiyesize bak "İslam dünyasından kaynaklanan terör" diyor. Yahu senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var? Şu hale bak ya, ne günlere kaldık? Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar izanını kaybetmiş, kendini kaybetmiş olan birisi, halkının yüzde 99'ü Müslüman olan bu ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal, sen terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söylemeye ne yetkilisin, ne ehilsin. Sen önce kendini gözden geçir, kendini.

"BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE'DİR, TÜRK MİLLETİDİR"

Avrupa'da her gün vatandaşlarımıza, onların derneklerine, camilerine, iş yerlerine yönelik saldırıların haberlerini alıyoruz. Sınırlarımızın dibinde kurulmaya çalışılan terör koridoru da bu senaryonun bir parçasıdır. Bunların derdi Tayyip Erdoğan değildir. Bunların derdi AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı da değildir. Bunların derdi, doğrudan doğruya Türkiye'dir. Türk Milleti'dir.